Primer aborto por zika en Colombia abre el debate

Este viernes se conoció el caso de una mujer gestante infectada por el virus del zika que decidió interrumpir su embarazo de casi 8 meses al conocer que su hijo tenía malformaciones neurológicas, según informó la versión digital del periódico colombiano "Semana".



La paciente de 25 años solicitó que se le practique un aborto, al estar dentro de las causales permitidas por ley, y en coordinación con el Ministerio de Salud, la mañana de este miércoles se realizó el procedimiento en una clínica privada del norte de Bogotá.



El ministro de Salud, Alejandro Gaviria - citado por Semana - manifestó que el aborto es siendo una decisión que cada mujer debe tomar de acuerdo con un diagnóstico médico. “El aborto como medida preventiva general no aplica, ni creo que sea una recomendación plausible de salud pública. Es una decisión individual, no del Ministerio”, dijo Gaviria.



La ONU pide acceso al aborto por zika



La organización instó este viernes a los países afectados por el zika a autorizar el aborto, probable causante de malformaciones en los fetos y de problemas neurológicos, poco antes de que Colombia anunciara la muerte de tres personas por causas asociadas a este virus, según informa la agencia de noticias AFP.



El posible vínculo entre el zika y la microcefalia alentó a la ONU a pedir este viernes a los países afectados que den acceso al aborto y faciliten el uso de anticonceptivos, toda vez que algunos gobiernos están recomendando a sus mujeres no quedar encinta en los próximos meses.