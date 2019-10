Frei Betto asegura que Fidel Castro goza de "muy buena salud"

El teólogo brasileño Frei Betto dijo este miércoles en La Habana que el líder cubano Fidel Castro "disfruta de muy buena salud", tras un encuentro entre ambos en la víspera, en un informe reportado por el diario oficial Granma.



"El comandante disfruta de muy buena salud y de muy buen humor", dijo Betto al telediario local, un día después del encuentro, del cual no se publicaron imágenes.



El diario oficial Granma había consignado que "Fidel y el destacado intelectual brasileño Frei Betto sostuvieron en la tarde de ayer (martes) una amistosa conversación, en el curso de la cual abordaron variados temas nacionales e internacionales".



"La entrevista se desarrolló en un clima afectuoso, característico de las amplias y fraternales relaciones existentes entre Fidel y Betto", añadió el diario.



Betto, por su parte, señaló que Castro siempre está en su "torre de observación privilegiada", refiriéndose a su retiro hogareño, "pero siempre muy optimista".



"Me preguntó de mi encuentro con el Papa Francisco. Él tiene una profunda admiración por el Papa Francisco" dijo Betto, quien también respondió preguntas de Castro sobre el restablecimiento de relaciones de Cuba y Estados Unidos.



Fidel "siempre apuntaba en sus cuadernos las cosas que le decía", añadió el teólogo.



El encuentro tuvo lugar un día después de que Castro, de 88 años y retirado del poder desde 2006, rompiera su silencio sobre el histórico acercamiento entre Cuba y Estados Unidos para declarar que, aunque desconfía de su viejo enemigo, no se opone a este paso, lo que fue calificado por Washington como una "señal positiva".



Cuba levanta rumores sobre la muerte de Fidel



Betto, cuyo nombre es Carlos Alberto Libânio Christo, es un fraile dominico brasileño exponente de la Teología de la Liberación y autor de decenas de libros, entre ellos "Fidel y la Religión" una larga entrevista con Castro en 1985, que marcó el inicio de un mayor espacio religioso en la isla.



El silencio de Fidel Castro sobre la histórica reconciliación entre Estados Unidos y Cuba, anunciada por su hermano y sucesor Raúl Castro y el presidente Barack Obama el 17 de diciembre, levantó rumores sobre su muerte a comienzos de este mes en las redes sociales y algunos medios extranjeros.



Además de su silencio, los rumores se vieron alimentados debido a que el líder de la revolución cubana no aparece en público desde el 8 enero de 2014, y a que la última foto suya publicada es de agosto pasado.