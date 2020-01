Sting pone a la venta sencillo de su nuevo disco

El primer sencillo del nuevo álbum de Sting, titulado I Can"t Stop Thinking About You, circula en tiendas digitales como una confirmación del regreso del británico al pop rock luego de una década.



Sin embargo, no será hasta noviembre próximo cuando esté disponible en su totalidad el más reciente fonograma que llevará en portada los guarismos 57th y 9th, en referencia a la intersección neoyorkina que atravesaba cada día el también compositor de camino a los estudios.



Bajo la producción de Martin Kierszenbaum y con la colaboración de Dominic Miller (guitarra) y Vinnie Colaiuta (batería) la nueva placa se construyó sobre una gran variedad de estilos musicales según ha revelado el propio Sting.



Las incursiones del batería Josh Freese (Nine Inch Nails, Guns n" Roses), del guitarrista Lyle Workman y de The Last Bandoleros, una banda de Tex-Mex de San Antonio complementan la oleada de inspiración y experimentación del británico de 64 años.



"Surgió de forma muy espontánea y rápida (...) Mi idea es sorprenderme a mí, siempre, y a las personas que trabajan conmigo. Esperemos que, también, a la audiencia", subrayó el exlíder de The Police.



Algunos sencillos reflejan parte de sus vivencias personales como Heading south on the great North Road, mientras otros, como Inshallah y One fine day, son un llamado de alerta sobre la crisis global de refugiados y el cambio climático, respectivamente.



El CD estará además disponibles en ediciones estándar, deluxe (con anotaciones a mano de Sting más tres canciones adicionales) y superdeluxe (todo lo anterior más un DVD y vinilo en azul traslúcido).