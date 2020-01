Corte en un canal dejó sin agua a miles en Sucre

Horas críticas vivió la capital del Estado, Sucre, desde la tarde del miércoles cuando un sifonamiento en el canal Ravelo, que provee de agua a la ciudad, provocó un corte que afectó al 100% de la población.



El problema fue solucionado parcialmente, pero aún cerca del 30% de la ciudad (que vive en zonas altas) no tiene suministro de agua potable, según señaló El gerente general de Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (Elapas), Juan Carlos Vacaflor al diario Correo del Sur.



Se espera que hasta el viernes se normalice la distribución, una vez que concluyan los trabajos en la zona afectada.



El canal de aducción que transporta agua del río Ravelo sufrió un sifonamiento. Su antigüedad provoca constantes inconvenientes que hacen temer una crisis mayor y que se prolongue por más tiempo.



Se necesita solución permanente



Pero el panorama a futuro no es muy alentador. El gerente general de Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (Elapas), Juan Carlos Vacaflor, dijo que el canal afectado corre riesgo constante.



"Hemos anunciado desde el año pasado que ya la vejez de nuestro canal y las condiciones climáticas son difíciles y pedimos su comprensión", afirmó Vacaflor a radio La Plata.



El gerente de Elapas pidió a las autoridades que se "pongan las pilas" para que esta situación no se repita hacia futuro.