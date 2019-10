Una sonda llega al punto más cercano a Plutón

La sonda espacial New Horizons, lanzada por la NASA en 2006, pasó este martes a su menor distancia de Plutón, en un vuelo histórico que permitirá obtener más información sobre el planeta enano, según la agencia espacial estadounidense.



"La sonda New Horizons logró su mayor aproximación a Plutón luego de una jornada de 5.000 millones de kilómetros", dijo el comentarista de la NASA, mientras los espectadores hacían flamear banderas en una sala colmada del Centro de Física Aplicada Johns Hopkins, en los suburbios de Washington (este).



A una velocidad de más de 49.300 km/h, luego de un viaje de 5.000 millones de kilómetros, New Horizons pasó a solamente 12.430 km de Plutón, exactamente a las 7:49 (hora boliviana), precisó la NASA.



La agencia espera recibir una señal de la sonda en la tarde del martes, para saber si el aparato sobrevivió al encuentro.



Expertos señalaron que existe una posibilidad en 10.000 de que la sonda pueda colisionar con desechos espaciales en la región cercana a Neptuno, conocida como el cinturón de Kuiper.

