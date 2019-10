Roba unos 2.000 sostenes a sus vecinas en un año

La policía china ha detenido a un hombre en la región autónoma de Guangxi (sur de China) que robó 2.000 conjuntos de lencería a sus vecinas.



El sujeto escondía lo robado en el doble techo de las escaleras del edificio residencial donde vivía, según informó el diario South China Morning Post.



La residentes de la ciudad de Yulin, en la citada región, se vieron sorprendidos al descubrir que los conjuntos de lencería que habían desaparecido misteriosamente de sus casas meses anteriores, aparecieron alineados en el exterior de su complejo residencial.



No obstante, el responsable de este acto no fue el ladrón, sino los investigadores encargados del caso, quienes ordenaron las prendas de ropa interior en el exterior del edificio para contar el número de artículos robados.



El informe policial reveló que el modus operandi del hombre consistía en esconder las prendas robadas en un falso techo de las escaleras de su edificio residencial.



El escondite salió a la luz cuando uno de los techos de las escaleras cedió por el peso de la ropa interior y varios conjuntos de sujetadores y bragas cayeron al suelo.



Varias imágenes tomadas por el rotativo chino muestran que el ladrón no tenía una preferencia en particular por un modelo de lencería, ya que sustraía todo tipo de sujetadores, desde los más simples a los estampados o las más sofisticadas piezas de encaje.