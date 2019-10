Evo, el presidente elegido con más años en el poder

A excepción del presidente Evo Morales, los otros presidentes bolivianos que permanecieron largo tiempo en el poder fueron militares, de los cuales, cuatro llegaron al Palacio de Gobierno por la vía del golpe de Estado. Entre los militares, el único que inició su mandato por la vía legal fue Andrés de Santa Cruz.



El presidente Evo Morales se convertirá, este miércoles 21 de octubre, en el presidente que más tiempo permaneció en el poder de forma continua, superando, incluso, al más longevo de todos, el mariscal Andrés de Santa Cruz. La fecha es aún motivo de debate porque Morales dice que batirá ese récord el 21 de octubre, mientras que el ex presidente Carlos Mesa sostiene que eso sucedió este sábado 17 de octubre.



Días más, días menos, el caso es que Morales marca un hito histórico en la permanencia en el poder. Y, en ese contexto, Mesa, que también es historiador, hace notar en su columna de este domingo, publicada en el diario Página Siete, que "el primer dato significativo es que todas (las presidencias prolongadas) han sido protagonizadas por militares: Santa Cruz, Banzer, Belzu, Ballivián y Melgarejo".



Agrega que "de ellas, cuatro se iniciaron mediante el golpe de Estado y solo una (Santa Cruz) comenzó legalmente. En todos los casos se trató de gobiernos o autoritarios o fuertes, cuando no fueron dictaduras implacables (guardando las diferencias, son los casos de Melgarejo y Banzer)".



En el mismo artículo, Mesa recuerda que Santa Cruz fue el gran organizador del Estado boliviano, mientras que Belzu fue el campeón del proteccionismo. Banzer, en cambio, "representó, en un país profundamente polarizado ideológicamente, la imposición implacable de una idea de orden conservador que respondía a la aspiración mayoritaria de las clases medias urbanas".



Mesa reconoce que Morales está también entre quienes fueron autores de momentos relevantes de nuestra historia. "Sin haber roto la idea de la República (reconocida en la CPE de 2009), su gobierno encarna una propuesta en la que combina la fuerte carga simbólica de su origen indígena, la batalla por la inclusión y contra la discriminación, con una construcción estatal poderosa, basada en la diversidad de los pueblos indígenas y -al principio, a pesar suyo- en un Estado de autonomías", indica.



Comenta que tiene rasos comunes con Santa Cruz como su origen indígena y la conducción de gobiernos democráticos, aunque ambos gobernaron "con mano autoritaria y ambos encarnaron un proyecto personal".



Mesa hace notar que "a diferencia del desarrollo de proyectos más longevos, en los que el secreto estuvo en la alternancia en el mando para continuar un mismo modelo político y económico, el Estado Plurinacional se ha hecho a imagen y semejanza de un hombre".



Si bien Mesa dice que no se puede discutir la importancia histórica de la presidencia de Morales, "sí se puede cuestionar un error, el haber confundido el proceso con la persona".



Morales asumió el mando del país el 22 de enero de 2006 y está próximo a cumplir 10 años ininterrumpidos de gobierno. Para lograrlo, en primera instancia impulsó el cambio en la Constitución Política del Estado para permitir una reelección consecutiva. Luego, anuló de la historia su primer mandato con el argumento de ese período no se cuenta porque ocurrió en la desaparecida República de Bolivia. Y, en la actualidad, promueve un referéndum constitucional para permitir una segunda reelección.



Al concluir su actual mandato, Morales habrá gobernado Bolivia 14 años y, si se aprueba la reforma que busca y vuelve a ganar las elecciones, su mandato será de 19 años continuos, con lo que ningún otro presidente, militar, democrático o de facto, estará si quiera cercano a una presidencia tan longeva.



Las presidencias más largas



- Andrés de Santa Cruz fue presidente por la Asamblea Constituyente el 24 de mayo de 1829 y presidió el país hasta el 17 de febrero de 1839.



- José Ballivián accedió al poder mediante un golpe de Estado el 27 de septiembre de 1841 y concluyó su mandato el 23 de diciembre de 1847.



- Manuel Isidoro Belzu inició su mandato con un golpe de estado el 6 de diciembre de 1848 y concluyó al realizarse la trasmisión de mando el 15 de agosto de 1855.



- Mariano Melgarejo fue presidente tras dar un golpe de estado a su antecesor el 28 de diciembre de 1864 y concluyó su mandato al ser derrocado el 15 de enero de 1871.



- Hugo Banzer Suárez gobernó desde el 21 de agosto de 1971 al 21 de julio de 1978. Fue un gobierno de facto.



- Evo Morales Ayma inició su mandato en 2006 mediante elecciones democráticas. Se mantiene en la Presidencia hasta la fecha.