Morales acepta que la Asamblea lo investigue

A casi una semana para la realización del referéndum para definir el Sí o el No a la re-reelección, el presidente Evo Morales pidió al vicepresidente Álvaro García Linera que acepte la solicitud de los partidos opositores en la Asamblea Legislativa para conformar una comisión mixta que investigue el supuesto tráfico de influencias en los contratos del Estado con la empresa china CAMC, en la que su expareja y madre de su hijo, Gabriela Zapata, ocupa la Gerencia de Comercialización.



“No tenemos nada que ocultar y, si quieren, que vengan de cualquier parte del país y del mundo a investigar. Yo no entiendo ese tráfico de influencias. No tenemos nada que ocultar y nunca ocultamos, pero también nos damos cuenta de que la mentira no dura. Las mentiras van cayéndose pedazo por pedazo y cada día”, afirmó el presidente.

La semana pasada, el comunicador Carlos Valverde denunció la relación entre Morales y Zapata. El mandatario solicitó el miércoles al contralor Gabriel Herbas que indague los contratos.



Ayer, en un hecho que pocas veces se vio en 10 años de Gobierno, el presidente accedió a una solicitud opositora.



Minutos después, ya se definía que una sesión de Asamblea, que se realizará el martes, elegirá a los diputados y senadores que conformarán la comisión para la indagación.



El senador opositor Arturo Murillo celebró la decisión del jefe de Estado y la calificó como “un avance y una cosa buena de Morales que solicitó que se conforme la comisión”.



Sin embargo, puso en duda cómo se conformará esa comisión. “Pedimos que participe la sociedad civil, veedores internacionales, y hasta eso ha aceptado el presidente, ojalá que se lleve así y que no hilen fino de acá y cambien de opinión”, señaló Murillo.



El legislador sugirió que sea una comisión imparcial “porque investigará al presidente y a su expareja”. Además, manifestó que el mandatario se equivocó al dirigirse al contralor como “compañero, porque su compañero de lucha no lo investigará y eso todo el mundo lo sabe”, complementó.



Por su parte, su colega del MAS, Milton Barón, calificó las denuncias de Valverde como una “sarta de mentiras”.



“Por eso el presidente aceptó, porque acá no hay nada que temer, no hay nada que esconder, y Evo Morales es un ejemplo de honestidad y de ejercicio ético de la política”, advirtió el legislador.



Además, Barón dijo que se investigará “el tema de la legalidad de los contratos con la empresa china, porque aquí no hay ningún tráfico de influencias. No hay la situación que endilga la oposición, que despliega una campaña sucia para enlodar al presidente”.



El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, afirmó que debe haber una investigación por parte de una comisión mixta de asambleístas