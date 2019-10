Mira el video de lectura de labios del caso Andrea

William Sánchez, abogado de la familia de la fallecida Andrea Aramayo, presuntamente atropellada por su expareja, William Kushner en agosto de 2015, informó que se realizó la prueba pericial de lectura de labios, de un video que fue registrado minutos después de sucedido el hecho.



La pericia realizada por la familia de Aramayo, presenta un video con interpretación en caracteres, donde se puede leer frases en letra amarilla, supuestamente luego de haberse hecho una "lectura de labios".



Para Sánchez, en el video se observa que Kushner intentaba sobornar a un oficial de tránsito poco antes de ser detenido, con el objetivo de huir del lugar.



"Conductor (William Kushner): `Agente´ (oficial) ven acá (…) mire agente, allá hay muchas cámaras, es algo personal. Será mejor que suba conmigo, por favor y hablemos mejor en mi `aquisito´ (auto), sabe (…) que está allá mismo y ofreceré algo. Nada más (…) si (…) ok (…)". "Agente: Dale (...) si (...) si (...) ok", se lee en el video ubicado en la parte superior de la nota.



Sin embargo para el abogado de Kushner, Ernesto Vásquez, dicha prueba no tiene carácter legal, "no existe solicitud de esa pericia ante el Ministerio Público (...) las imágenes que tiene Helen Álvarez (madre de Aramayo), solo son imágenes", sostuvo.



La audiencia realizada en pasadas horas determinó que Kushner continúe en el penal de San Pedro por existir dos riesgos procesales. Uno, por probabilidad de autoría, y dos, por peligro de obstaculización. Sin embargo, se logró desvirtuar que exista peligro de fuga.



Antecedentes



El pasado 19 de agosto, a la salida del pub Mongos de la ciudad de La Paz, tras una discusión entre la pareja, se registró la muerte de Aramayo. Según la familia de la fallecida, a causa de un atropello intencional protagonizado por Kushner, por lo que fue acusado por el delito de feminicidio.