Privados no se hacen a la idea del doble aguinaldo

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, dijo que "por responsabilidad" aún no se pronuncian sobre el pago del doble aguinaldo, pese a que el Gobierno afirmó que existe un 99,99 por ciento para que se pague el beneficio.



"Vamos a esperar por responsabilidad a que llegue el mes de septiembre, donde vamos a tener una realidad más cierta, con mayor certeza sobre cual va a ser el crecimiento que va a tener el país y en función de eso vamos a discutir", señaló este martes el representante.



Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Arce, aseguró que el pago del doble aguinaldo se garantiza en un 99,99 por ciento y señaló que tendría que pasar un "desastre nacional" para que no se cumpla la expectativa de desarrollo económico.



Nostas afirmó que si bien se logró hasta ahora un crecimiento del 4,6 por ciento, no es en todo los sectores, por lo que advirtió la necesidad de evaluar qué grupos económicos en el país se encuentran rezagados en las previsiones.



"Hay sectores que tienen complicaciones, hay sectores que tienen un crecimiento muy bajo que están por debajo del 4,6 por ciento. El sector minero está muy afectado, tenemos una región como Potosí que tuvo un mes de paro", explicó.



Arce afirmó que "ya estamos creciendo al 4,6 por ciento, confirmado por el INE, lo que lamentablemente rebate la posición de la Cepal, que decía que íbamos a crecer todo el año 4,5 por ciento, ya estamos creciendo al 4,6 por ciento y nuestro cálculo es que vamos a llegar al 5 por ciento".



