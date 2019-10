Hay un trillón de árboles en el planeta Tierra

El planeta tiene actualmente un trillón de árboles, es decir unos 442 por cada ser humano, una cantidad ocho veces superior a la inicialmente estimada por los investigadores.



Un equipo de expertos de 15 países coordinado por la Universidad Yale de Estados Unidos recurrió a la vieja técnica del conteo por cabeza y tecnología satelital de vanguardia para realizar lo que presentan como el censo de árboles más completo jamás realizado.



"No sé lo que hubiese anticipado, pero sin duda me sorprendió enterarme de que estábamos hablando de trillones", dijo el autor que encabeza el estudio, Thomas Crowther, de la escuela de estudios forestales y medio ambiente de Yale (Connecticut).



Junto al hallazgo inesperado llegó una mala noticia: el estudio revela que la cantidad de árboles se ha reducido a la mitad desde el inicio de la civilización humana.



Y el ritmo de la deforestación no ha disminuido: estamos talando actualmente unos 15.000 millones por año de ese total de tres trillones (un trillón equivale a un millón de billones, es decir la unidad seguida de 18 ceros). El equipo de investigadores recurrió a imágenes de satélite para determinar cómo clima, la topografía, la vegetación, las condiciones del suelo y la actividad humana afectan la densidad forestal.



Tras desarrollar modelos para estimar la cantidad de árboles a nivel de cada región, los expertos realizaron luego un mapa de los 3 trillones de árboles presentes en el planeta.



"La mayor densidad de árboles fue hallada en los bosques boreales en las regiones subárticas de Rusia, Escandinavia y América del Norte", indicó Yale en un comunicado. "Pero las zonas boscosas más extensas", precisa, "están en los trópicos, donde se encuentra el 43% de los árboles del mundo".



Talamos la mitad



Los cálculos del equipo revelaron que de todos los impactos, la actividad humana es de lejos la que más afecta la cantidad de árboles,

principalmente a causa de la deforestación para usar la tierra para otros objetivos, como la agricultura, la ganadería o la minería.



Hubo una disminución del 46% de la cantidad de árboles desde que los humanos comenzaron a deforestar su entorno. "La densidad de árboles usualmente cae en picada a medida que se incrementa la población" humana, precisa el estudio.



"Prácticamente hemos reducido a la mitad la cantidad de árboles presente en el planeta, afectando el clima y la salud humana", dijo Crowther. El estudio señala los esfuerzos adicionales necesarios para restablecer la salud de los bosques en todo el mundo.



Además de ser una fuente de oxígeno, combustible y refugio, los árboles almacenan importantes cantidades de carbono, que en caso de ser liberadas contribuyen al cambio climático.



Simon Lewis de la University College London, que no participó en el estudio, comentó que se trata del primero sobre los árboles de alcance global.



¿Cantidad o calidad?



"Una plantación de árboles de pequeño tamaño y de la misma especie no es lo mismo que un predio de selva amazónica intacta, con menos árboles pero más grandes y de diferentes especies", comentó Lewis.



Medir la capacidad de almacenamiento de carbono requiere algo más que el mero conteo de árboles, agrega, ya que hay más en una cantidad reducida de grandes árboles que en muchos pequeños.



El informe se publicó en momentos en que representantes de 195 países se encuentran negociando en Bonn (Alemania) para allanar el camino a un acuerdo global en diciembre que permita luchar contra el efecto invernadero y el cambio climático que genera.



El mismo día, el World Resources Institute (WRI) de Estados Unidos divulgó un estudio sobre la deforestación, también basado en observaciones satelitales, que puso en evidencia la regresión de selvas tropicales en todo el mundo, del Gran Chaco a Madagascar, pasando por África Occidental o Camboya.



El año pasado el mundo perdió unos 18 millones de hectáreas de bosques, más de la mitad en los trópicos, según WRI.