Bolivia pierde 600 litros por segundo del río Lauca

El Canciller de Bolivia, David Choquehuanca, reveló que por segundo van a Chile 600 litros de agua del río Lauca, que fue desviado "unilateralmente" por el Gobierno chileno. Por esa razón se rompieron las relaciones diplomáticas en 1.962.



"El Lauca es un río internacional de curso sucesivo (...) Chile comenzó a realizar estudios en el año 1948 para ver como podía aprovechar esas aguas para el Valle de Azapa (...) Bolivia nunca aceptó que Chile usara esas aguas unilateralmente. En 1961, a pesar de esas notas y comunicaciones, Chile inaugura obras de construcción de ese trasvase", dijo esta jornada la autoridad.



Conoce más: Evo ofrece diálogo a Chile para resolver los "abusos"



Explicó que durante la inspección que realizaron a puertos chilenos, en el viaje, hicieron una parada para constatar el desvío del líquido elemento. "No sabían los chilenos que estábamos haciendo, correteaban, llamaban por teléfono, pero no podían impedir que verificáramos el desvío del Lauca", agregó.



Sostuvo que "hemos roto las relaciones con Chile (...) pero no nos resignamos con romper relaciones, no podemos dejar que los chilenos también utilicen esto (...) Hemos ido a reclamar nuestros derechos con este viaje".



Lea también: Bolivia ve que Chile pone barreras al solicitar visas





Concluyó recordando que "en 2010 hemos incorporado en el acta de 13 puntos este tema del río Lauca, como un tema pendiente con Chile". Esa agenda contemplaba también el diferendo sobre un acceso soberano al océano Pacífico.