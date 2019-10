Ventas en la galería Casco Viejo caen por competencia

“Los negocios han bajado considerablemente. Antes las ventas mensuales eran $us 7.000, ahora no llegan ni a 500”, relata Marina Quiroga, que lleva más de 20 años en la galería comercial Casco Viejo.



La poca cantidad de gente que se observa en los pasillos de la galería comercial refleja la realidad, las ventas cayeron en el centro, que en su momento fue el referente comercial de la ciudad de Santa Cruz.

La caída en las ventas repercutió con fuerza en productos como electrodomésticos, cueros y equipos PlayStation. Efecto de esta tendencia a la baja fue el cierre de locales que se dedicaban a la venta de ropa.



Lenin Ignacio, administrador de la galería comercial Casco Viejo, precisó que actualmente de los 80 locales que tiene el lugar seis están desocupados.



También señaló que la caída en las ventas se ha generado por el cambio de hábito por parte del consumidor y por la competencia de grandes centros modernos en la ciudad.



“Antes, la gente era consumista, hoy la gente es mesurada con sus gastos. Además, hay que sumarle la competencia que tenemos con grandes centros comerciales modernos que han cambiado el hábito de compra de la gente”, indica.



Añadió que no se puede competir contra comerciales dotados con salas multicine y centros de esparcimiento.



Fredman Lizarazu, dueño de Electronic World, confesó que desde el año pasado se ha sentido una abismal caída de ventas. “Antes vendíamos a la semana 3 o 4 consolas de PlayStation, ahora vendemos una. Teníamos ingresos por Bs 1.000, hoy solo Bs 50”, afirmó.



Es parte de la evolución

Luis Barbery, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, considera que la baja de ventas es parte de la evolución de la ciudad.



El empresario asegura que los centros comerciales estrenados muestran un concepto diferente (disfrute y compras) al comercio clásico, donde la oferta se concentra en un solo lugar. “Los centros comerciales modernos que se han edificado en la ciudad han tomado la mayoría de la clientela de los comercios que hay asentados en el centro cruceño. La tendencia en el centro es que el que necesita algo va y lo busca, en cambio en los centros comerciales uno va a distraerse y de paso comprar algo que no estaba programado”, dijo