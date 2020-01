Evo perdona a periodista Vacaflor dentro de juicio

El presidente Evo Morales perdonó al periodista Humberto Vacaflor en el proceso judicial que le inició por vincularlo con el asesinato de los esposos Andrade en el Chapare el año 2000. El comunicador se retractó la pasada semana.



"Si bien el periodista (Vacaflor) aclaró sobre el caso Evo Morales, queda perdonado, queda disculpado, yo no me hago problema, pero que diga la verdad", explicó la autoridad, a tiempo de descartar un proceso más por discriminación, al decir que tendría que lavarse las manos para saludarlo.



Reflexionó señalando que "hay libertad de expresión, pero lo que deberían aprender como comentaristas, invitados o finalmente periodistas, que no es bueno mentir a la población. La llamada libertad de expresión es confundida con una difamación".



La pasada semana un juzgado instruyó a Vacaflor retractarse y el comunicador lo hizo en el mismo espacio televisivo, aunque quedaba la duda porque el juez cuestionó la forma "imprecisa" en la reconoció su "error".



Morales reiteró que "en caso de Evo, está terminado, perdonado, disculpado, no se cual es el término jurídico, no quisiéramos hacer daño, lo que queremos es que exista respeto". Mencionó también la causa que involucra a la periodista Amalia Pando, lamentando que se invente un "embarazo" hablando de dos ministros.