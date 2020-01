Prueba no invasiva da con el síndrome de Down

En la actualidad existe una prueba no invasiva que detecta, mientras los primeros meses de embarazo, si el feto viene con problemas genéticos con alto grado de exactitud, en el Reino Unido según BBC Mundo.



Sin embargo, se creó el debate sobre el uso de la prueba, ya que lleva a pensar que la solución más fácil e inmediata podría ser el aborto. En Reino Unido, el 90% de las personas que se enteran de esta condición del embarazo prefieren usar esta salida.



Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 1.000 niños nace con Síndrome de Down en todo el mundo.



Los opositores a la medida, argumentan que si se es un buen padre o madre es posible darle vida al feto y hacer que crezca sin ningún problema. El punto es que el reto no es fácil de asumir y por eso la opción más viable es deshacerse del problema de rápidamente, para muchos.



El NIPT, la prueba que tiene un 99% de exactitud y no presenta riesgo de aborto espontaneo. No obstante, esta opción ha creado controversia porque de la oportunidad a la progenitora si da o no a luz al bebe diagnosticado con esta enfermedad.



A continuación, responda la pregunta y escoja la opción que elegiría.



