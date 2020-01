Banksy le "regala" un mural a escuela primaria

Los responsables de un colegio de primaria en Bristol (suroeste de Inglaterra) descubrieron hoy que el cotizado artista callejero Banksy ha pintado un mural en una de sus paredes como regalo para los alumnos.



El misterioso artista, del que no se conoce su verdadera identidad, aprovechó las vacaciones de las que disfrutaron los escolares británicos la semana pasada para ejecutar su obra, en la que aparece la figura de una niña haciendo rodar un neumático incendiado.



"Por favor, aceptad esta pintura. Si no os gusta, no dudéis en añadir cosas, estoy seguro de que a los profesores no les importará", escribió Banksy en una carta que fue encontrada a primera hora del lunes por uno de los trabajadores del colegio Bridge Valley School.



El grafitero agradece en la misiva que la escuela haya bautizado con su nombre uno de sus edificios tras celebrar una votación entre los alumnos y les da un consejo a los niños: "Recordad, siempre es más fácil lograr que os perdonen que conseguir que os den permiso".



El director de la escuela, Geoff Mason, afirmó que su intención es conservar el mural en la ubicación donde lo ha pintado Banksy y

que "no hay planes de venderlo".