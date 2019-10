Quintana responde corto y lanza ataque furioso

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, respondió 13 preguntas en la interpelación a la que lo convocó la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo hizo en 20 minutos y luego se tomó más de tres horas y media para lanzar un furibundo ataque en el que arremetió contra el comunicador Carlos Valverde, contra tres asambleístas, dos líderes políticos y el encargado de negocios de Estados Unidos y cuatro medios de comunicación.



En respuestas cortas, luego de que él mismo leyó las preguntas formuladas por la diputada Piérola, la solicitante, el ministro liquidó las preguntas sobre CAMC, dijo que no sabe cómo llegó a Bolivia, que nunca la visitó, que no fue a China porque no le corresponde y reiteró que no conoce y nunca habló con Zapata.



La oposición lo esperó con coronas de papel y carteles alusivos a los supuestos chats con la exnovia del presidente Evo Morales. El vicepresidente Álvaro García Linera abandonó temprano la testera y se dirigió al Palacio de Gobierno a otra reunión, no apareció más.



Los presidentes de Diputados, Gabriela Montaño, y del Senado, José Alberto Gonzales, no atinaron más que a presenciar lo ocurrido y tocar la campanilla de rato en rato. Quintana tomó el control del micrófono y de la sesión.



Las tres horas y media de ataques tuvieron dos momentos. Primero, cuando protagonizó una discusión abierta a gritos con los asambleístas opositores. Les decía "fracasados", "serviles al imperio", mientras los asambleístas del MAS mostraban otros carteles con "dejen de mentir", "dejen trabajar", "a falta de ideas inventan hijos". Mientras, los representantes de la oposición respondían con arengas como "mi rey","calma tus hormonas", "Evo-Zapata devuelvan la plata".



Llegó a un momento en el que solo se escuchaban gritos. Luego vino la segunda parte, en la que el ministro se dedicó a apuntar y acusar.

Comenzó con Piérola.”Desde el primer momento, ella adoptó la tesis de Valverde, que la existencia del niño probaba el tráfico de influencias”.



Recordó declaraciones en las que la asambleísta señalaba que estaba vivo e internado en el Colegio Calvert. “Que muestre al niño. No contenta con eso acusó al presidente de hacerlo de-saparecer. Ella dijo que ordené decir a Zapata que su hijo murió. La diputada Piérola me tiene que demostrar que yo hablé con ella y si no lo hace, la llevaré a un tribunal, en la Fiscalía”, manifestó.



Piérola le respondió en elmismo tono tras la sesión. “Se lo digo yo, Norma Piérola, no sé si sufre Alzheimer o es un sicópata, no respondo nada a este sujeto, él debe responder a Bolivia.?Yo fiscalizo y un mecanismo de interpelación él lo ha convertido en escenario de insulto y agravio. El interpelado vino a interpelarnos, a volcar las escopetas, cuatro horas de hablar basura”, dijo.



Al expresidente y líder del PDC, Jorge Quiroga, le dijo que en declaraciones a medios acusó a Morales de mentiroso cuando le pidió que por amor a Dios diga la verdad sobre su hijo, de posicionar la idea de una crisis económica, menoscabar su liderazgo y credibilidad. “Es un solemne ignorante, y no sólo eso, es un solemne cómplice de la estrategia de desestabilización”



Respondió por Twitter: “Evo Morales dice que somos sus voceros; Capitán América Quintana dice que somos voceros de la Casa Blanca.



¿Evo es la Casa Blanca? Para desestabilizar y erosionar al Gobierno del MAS basta y sobra con Capitán América (Quintana) y el vicepresidente ex lic”.



Quintana se refirió a Doria Medina, como “no solo el mayor mentiroso. El ladronzuelo que se llevó la plata de este país al extranjero. Hoy da línea política a los miembros de la oposición y es el colmo que sea el jefe político de un grupo de políticos. Me acusó de ser uno de los ejes articuladores de esta rosca palaciega y propagó lo de Zapata”.



Doria Medina respondió también en Twitter: “Quintana como no tiene la verdad acusa de mentirosos a los demás. Denuncia, una vez más, golpe del imperio y a los que no apoyan al Gobierno”.



Atacó a Arturo Murillo, dijo que se esfuerza por mantener la inestabilidad y de dar por hecho que el hijo existía, también lo amenazó con proceso. El asambleísta lo desafió. “Tengo mi mochila lista para ir a prisión, no tengo miedo”.



Quintana dedicó un capítulo aparte al senador Óscar Ortiz, al que ligó a la embajada de Estados Unidos y a afanes golpistas. El aludido respondió que sus ataques muestran que la investigación que realizamos en el Caso CAMC puso el dedo en la llaga. Atacó a Amalia Pando, al encargado de negocios de EEUU por una reunión con Valverde y a Andrés Gómez, quien respondió que antes lo tachaban de masista y ahora de opositor



Las frases de Quintana



“Piérola es la expresión compulsiva de la mentira. Tendrá que demostrar sus declaraciones temerarias en un juzgado”.



“Ella y Amalia Pando deben demostrar que el presidente cometió estupro. A aplicar la justicia a la cultura de la difamación.



“Quiroga es un fantasma que a veces visita Bolivia, y no está enterado el vocero de la Casa Blanca que somos primeros en crecimiento económico”.



“ Doria Medina, el campeón nacional de la mentira, el mitómano y cleptómano más grande”.



“Murillo se atribuye ser la voz y la conciencia de los bolivianos, y lo que no sabe es que no somos lacayos ni falsificamos libreta de servicio militar”.



“ Ortiz pidió que presente las pruebas contra mí, y ella presentó una copia de la Ley de Empresas”.