Lozada: Gobierno busca demorar el pacto fiscal

La Ggobernadora de Santa Cruz, Ruth Lozada, en una conferencia de prensa ofrecida este jueves, afirmó que el pacto fiscal no tiene como objetivo "descuartizar la economía nacional" como lo señaló el presidente Evo Morales el miércoles 11 de febrero.



La primera autoridad del departamento dijo que el pacto fiscal busca la distribución equitativa de los recursos de la coparticipación tributaria en las 370 entidades autonómicas (municipio, gobernaciones, universidades y los pueblos indígenas).



“Parece que el Gobierno central no maneja el mismo concepto de pacto fiscal que el que maneja la gobernación cruceña. Esto es dilatorio, busca que podamos tener en cinco años un pacto fiscal”, señaló Lozada.



El miércoles 11 de febrero se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Nacional de Autonómico en el país en Palacio de Gobierno en donde se debatió el pacto fiscal. En la oportunidad, el presidente, Evo Morales, dijo que este debate no se debería centrar en la afectación de la economía boliviana.



“No se debe centrar el debate en cómo descuartizar la economía del Estado. Yo quiero que salgan de este pacto fiscal cuatro puntos, hidrocarburos, minería, el sector agropecuario y el tema de servicios", indicó el mandatario.



Propuesta de Santa Cruz



La propuesta de Santa Cruz establece una distribución equitativa de las recaudaciones tributarias del 50% para el Gobierno y el otro 50% para las entidades autónomas del país (20% gobernaciones, 23% municipios, 6% universidades, 1% pueblos indígenas).