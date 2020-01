Auditoría por malos manejos en Dircabi genera 10 procesos

La auditoría nacional que se lleva adelante por los malos manejos detectados en la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) ha provocado que una decena de causas penales se ventilen en la justicia ordinaria. Hay 15 personas procesadas, la mayoría exfuncionarios de la institución encargada de cuidar los bienes secuestrados al narcotráfico, de las cuales tres están detenidas en el penal de Palmasola y una huyó del país.

La revelación de estos datos fue hecha por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, durante su presentación en la Cámara de Senadores a solicitud de la asambleísta Jeanine Áñez, que pidió un informe oral sobre el tema Dircabi.

Romero, durante la hora de su explicación, mostró las cifras sobre los bienes que estaban en manos de los narcos y que desde 1977 maneja la institución, que se ha visto envuelta en hechos de corrupción por la disposición irregular de las propiedades, vehículos y demás enseres que tenían en su poder los traficantes.

La senadora Áñez dijo que debido al corto tiempo que hubo para el informe, Romero solo se dedicó a explicar lo que le interesaba, dejando de lado y sin respuestas los cuestionamientos vinculados a las personas involucradas en la corrupción de la institución que depende de su ministerio.

“Queríamos que nos explique cuál es el procedimiento que se usa para el ingreso de bienes en Dircabi y cuántos fueron los empleados involucrados en hechos irregulares que están en la institución”, apuntó la senadora por Beni.

Áñez señaló que se han quedado con muchas dudas sobre el proceso de auditoría que se ejecuta y que esperarán la remisión de los documentos que expuso Romero en la Cámara de Senadores, “para poder fiscalizar este procedimiento y hacer el seguimiento necesario a este caso”.

Para la asambleísta lo que ha quedado claro es que Dircabi no tiene la capacidad suficiente para administrar los bienes secuestrados a los traficantes de droga y que es necesario llevar adelante una reingeniería de esta institución. “Todo en Dircabi es irregular”, apuntó.

Por su parte, la senadora pandina Carmen Eva González calificó como un “saludo a la aurora” la presencia de Romero en el Senado y todas las explicaciones ofrecidas.

“Para mí no ha respondido nada. Ha desviado la atención y ha recordado situaciones de otros temas”, apuntó la legisladora que el miércoles 9 de agosto tendrá la oportunidad de hacer nuevos cuestionamientos sobre los malos manejos en Dircabi, ya que programaron para esa fecha, a las 8:00, la audiencia de interpelación a Romero en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Avance de inventario



De acuerdo con los datos que presentó Romero a los senadores, desde 1977 hasta mayo de este año, Dircabi ha recibido 26.308 bienes, de los cuales 4.567 han sido monetizados, generando $us 4,5 millones.



El ministro demostró, basado en los datos estadísticos que expuso, que entre 2012 y lo que va del año se han monetizado más bienes que los 35 años anteriores, ya que durante la gestión que él ha estado al frente del Ministerio de Gobierno se han recibido 5.092 bienes incautados al narcotráfico, de los cuales 2.606 fueron rematados o vendidos generando más de $us 3,2 millones.



Romero también dijo que en la normativa que reemplazará a la ley 1008, se establece que será Dircabi la entidad descentralizada encargada de confiscar los bienes que son secuestrados a los traficantes, mientras los procesos penales de los involucrados en estos actos ilícitos serán llevados por cuerda separada para no tener que esperar, como sucede ahora, que las causas se ejecutoríen y recién poder hacer uso de los objetos (inmuebles, vehículos, dinero y otros enseres) que los narcos adquirieron con las ganancias ilícitas de su actividad.

El ministro dijo que serán juzgados especializados en esta temática los encargados de sustanciar estos pedidos en un menor tiempo.

Por otro lado, se conoció que mañana saldrá una comisión de la Policía y de la Fiscalía a San Julián y a San Ramón para rescatar 21 motorizados que están en manos de terceros y que figuran como parte del inventario de Dircabi.