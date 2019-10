Evo: Cualquier gobierno puede mediar por el derecho de un pueblo

El presidente Evo Morales aseveró el martes que cualquier institución, personalidad o gobierno puede mediar por el derecho justo de un pueblo, en referencia a la demanda marítima presentada contra Chile ante la Corte de La Haya, porque el tiempo actual es de integración y no de invasión.



"Si un pueblo es injusto con otro pueblo cualquier organización internacional, personalidad, institución mundial, o gobierno puede mediar por un derecho justo de otro pueblo", dijo Morales.



Morales salió al frente con esa declaración, luego que el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, aseveró que "no hay papel para el Santo Padre, ni para ningún mediador", a raíz de una eventual intervención del papa Francisco en el diferendo entre Chile y Bolivia.



"No puede haber ningún tipo de mediación de ningún actor externo, porque además una mediación supone una controversia y acá no hay ninguna controversia. Acá lo que hay es una aspiración marítima boliviana que pretende presentarse como un derecho", insistió el jefe de la diplomacia chilena.



El domingo, Morales informó que el Pontífice pidió información sobre la demanda marítima y el Gobierno boliviano le remitió el Libro del Mar, que reúne los argumentos de la demanda y la historia de la invasión al litoral boliviano.