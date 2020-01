Emotivo encuentro entre Erwin Tumiri y el bombero que lo rescató

Este domingo, el programa Don Francisco te invita (Telemundo) fue muy emotivo. El boliviano Erwin Tumiri, sobreviviente del accidente aéreo que sufrió el Club de Fútbol Chapecoense de Brasil, el 28 de noviembre de 2016, conoció al bombero que lo rescató en el trágico suceso.

Luego de que Tumiri relatara cómo vivió la tragedia aérea, Don Francisco le mostró un video de su rescate y luego, al finalizar la reproducción, Teobaldo Garay, el bombero peruano que ayudó a nuestro coterráneo tras la caída del avión en Colombia, ingresó al set. Al encontrarse frente a frente, Garay y Tumiri se dieron un emotivo y fuerte abrazo.

Un gesto imborrable para Teobaldo

"Me entregaron una condecoración que yo no merezco, si no tú porque luchaste por tu vida. Quiero que lleves esta condecoración como un recuerdo de un momento trágico que hoy se convierte en un momento feliz", le dijo Garay a Tumiri y le entregó la medalla Dios, Patria y Humanidad en el grado de Soldado de fuego que recibió en Perú por el trabajo realizado en el accidente aéreo del Club de Fútbol Chapecoense.

Mira el video: