Exfiscal no pudo declarar por la suspensión de audiencia

El exfiscal de Distrito Jaime Soliz acudió ayer a declarar por el caso de supuesto terrorismo, citado como testigo por Alcides Mendoza, pero no pudo hacerlo debido a que los jueces del tribunal primero de sentencia no pudieron llegar a tiempo desde La Paz.

La audiencia se realizará hoy, a las 9:30, dijo la jueza ciudadana Sonia Mamani, que forma parte del tribunal.

“Estoy presente para ver qué precisa de mí el tribunal; yo no conozco absolutamente nada sobre el hecho porque la Fiscalía de Santa Cruz no intervino en el caso por instrucción de la Fiscalía General de la Nación, que designó a una comisión que vino desde La Paz”, aseveró Soliz.



Por otra parte, acotó que el fiscal Marcelo Soza nunca llegó “ni a la puerta de la Fiscalía de Santa Cruz”, que nunca lo conoció personalmente ni sabía dónde trabajaba.

Al respecto, Zvonko Matkovic Ribera señaló que aunque Soliz no es su testigo, considera que será importante que aporte con su verdad.



“Que cuente cómo no lo dejaron intervenir en un acto que fue en su jurisdicción; ocurrió en Santa Cruz y le dijeron que ya había fiscales de La Paz trabajando, ahí se va a demostrar que todo esto fue manipulado desde La Paz desde un comienzo”, afirmó Matkovic