Putin: Solo un loco imaginaría "que Rusia podría atacar a la OTAN"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha declarado que "solo alguien que no esté en su sano juicio imaginaría que Rusia podría atacar a la OTAN algún día", y se refirió a la crisis en Ucrania para decir que "no ha sido culpa de Rusia que las relaciones con los países de la Unión Europea se hayan deteriorado".



Así lo ha afirmado el mandatario ruso en una entrevista concedida al diario italiano "Corriere della Sera" y publicada este sábado.



El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió el pasado mayo en la Casa Blanca al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, con quien abordó la postura "cada vez más agresiva" de Rusia en el conflicto ucraniano.



Lo confirmó, entonces, a los medios la portavoz de la Alianza Atlántica, Carmen Romero, quien sostuvo que "la OTAN defiende a sus aliados contra cualquier amenaza".



"No es necesario tener miedo a Rusia", afirmó Putin en esta entrevista, en la que negó que su país sea una amenaza. "Rusia prácticamente no tiene bases militares en el exterior.



Nuestra política no tiene un carácter global, ofensivo o agresivo", subrayó, al tiempo que dijo que no ocurre lo mismo con "las bases americanas" a nivel internacional.



En cuanto a la crisis en Ucrania, Putin respondió a las acusaciones realizadas este viernes por el secretario general de la OTAN, quien alertó de que Rusia apoyaba a los separatistas en Ucrania con artillería y equipamiento pesado y que no respetaba las fronteras con sus países vecinos.



"Quizá los Estados Unidos están interesados en evitar un acercamiento entre la Unión Europea y Rusia", afirmó Putin. Negó que la intención de Rusia sea medir sus fuerzas con EEUU y remarcó que el Kremlin mantiene una relación de cooperación con este país en temas como el terrorismo, el control armamentístico o en la prevención de fabricación de armas de destrucción masiva.



En cuanto a la UE, lamentó que las relaciones se hayan "deteriorado" por culpa, dijo, no de Rusia sino de los países comunitarios.