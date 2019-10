Montaño siente asco ante 'videoextorsión' en La Paz

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo sentir "asco" frente comportamiento ilícito que asumen algunos administradores de justicia en el país, tal el estallido de una nueva polémica con el "videoextorsión" que involucra a dos jueces y un fiscal en la ciudad de La Paz.



"Me da asco, me da profundo asco como a la mayoría de los bolivianos y bolivianas, y exijo a las autoridades del Órgano Judicial que actúen de manera inmediata, si quieren recobrar la credibilidad por parte del pueblo boliviano", aseveró esta jornada la autoridad.



Hoy el Consejo de la Magistratura decidió la destitución de los jueces, Marcelo Barrientos y Humberto Vizcarra, filmados por una litigante realizando una extorsión por 15.000 dólares. La Fiscalía General del Estado comunicó el alejamiento del investigador Augusto Marín, que también es mencionado en la grabación.



La titular de esa instancia del Legislativo, exigió al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo de la Magistratura y a la Fiscalía a que procesen de forma inmediata a este operador de justicia, porque "un funcionario de la justicia en Bolivia no se puede burlar tan asquerosamente de los ciudadanos bolivianos".



Dentro del video, difundido en la víspera, se escucha a Barrientos decir a la litigante que "el fiscal ha pedido 15.000 dólares. Así que tienes que traer el dinero", agregando que "ya, lo dejaremos en tres mil dólares, tienes que conseguir ese dinero (...) De esto no tiene que hablar ni con su sombra".



