ATT no hará nada frente a llamadas de whatsapp

El director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Luis Felipe Guzman, afirmó que no pueden hacer nada respecto al servicio de llamadas ofrecido por whatsapp. Sugieren a las empresas operadoras de telefonía e internet móvil ajustarse a esa competencia.



"La ATT no va a intervenir para hacer algo. Las operadoras seguro estarán evaluando que es lo que va a suceder con su servicio ante esta competencia", explicó en conferencia de prensa el funcionario.



Los datos indican que el servicio, que ya no se activa por invitación, consume en una hora aproximadamente 36 Megabytes (MB), según el cálculo de Móvil Zona. Su uso se volvió masivo en los últimos días.



El funcionario explicó además que "las llamadas no son gratuitas, cobran a ambos. Se consumen datos de internet, tiene ciertas limitaciones en comunicación e interferencia que la ATT no va regular".