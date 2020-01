Trump asume el mandato más incierto de la historia

A los 70 años y bajo el signo de la incertidumbre y el rechazo, Donald J. Trump asume hoy el poder con la decisión firme de dar un giro de 180 grados, hacia la derecha, en la política de Washington hacia el mundo. Comienza así el periodo presidencial más incierto de la historia de Estados Unidos.

El reloj marcará las 11:30 cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, tomará el juramento al magnate nacido en Nueva York con las manos sobre dos biblias: una utilizada en la investidura de Abraham Lincoln y otra, la que la madre de Trump le regaló en 1955.



La asunción se producirá en medio de protestas sociales y amenazas que llevaron a varias detenciones en las últimas horas. Se abre de esta manera un mandato marcado por el malestar ante los anuncios de Trump de impulsar la expulsión de migrantes, ataques contra la prensa y una política dura hacia China, Rusia, Cuba y Oriente Medio.



La investidura de Donald Trump como presidente de EEUU, a la que se prevé que asistan hasta 900.000 personas, estará marcada por tres días de celebraciones, incluido el clásico desfile desde el Capitolio a la Casa Blanca. Trump tomarán posesión como el cuadragésimo quinto presidente.

El presidente impredecible

Nadie sabe qué tipo de presidente será alguien tan impredecible como Donald Trump, pero sí está claro que el magnate llega a la Casa Blanca con el reto de cumplir una promesa electoral tan rotunda como difusa: "Hacer a Estados Unidos grande de nuevo".



Esa frase fue el lema estelar de campaña que animó a millones de votantes -muchos de ellos electores blancos de una clase trabajadora desencantada con los políticos tradicionales y la globalización- a entregar las riendas de la primera potencia mundial a un líder populista como Trump.



El multimillonario (ex estrella televisiva, dueño de un imperio inmobiliario y novato en política) causó conmoción con su inesperado triunfo en las elecciones de noviembre ante la demócrata Hillary Clinton, a quien batió con un discurso demagógico y xenófobo.



No extraña, pues, que la llegada al Despacho Oval de Trump, conocido por su carácter impulsivo, genere una extraordinaria incertidumbre y desconcierto, dentro y fuera del país.



Como señala el politólogo del centro de estudios Brookings, Thomas Mann, Estados Unidos no se halla, por primera vez en mucho tiempo, ante "un nuevo presidente normal que va a asumir el poder", pues "nada es normal" acerca del empresario republicano. Frente al demócrata Barack Obama, que deja la Casa Blanca con una notable popularidad y un país ordenado en el plano económico, Trump toma el relevo como el mandatario electo más impopular del país en décadas.



El 51 por ciento de los estadounidenses desaprueba la actuación del multimillonario en el periodo de transición hacia su investidura como cuadragésimo quinto presidente de EEUU, mientras solo el 44 por ciento le brinda su apoyo, según una encuesta de Gallup. Estos datos son los peores que obtiene un presidente electo desde que la encuestadora empezó a hacer esos sondeos en 1992.



En el agitado periodo de transición, el magnate ha confeccionado su Gobierno, que mezcla figuras republicanas, como su jefe de gabinete, Reince Priebus; con populistas, como su asesor principal, Steve Bannon, acusado de racismo y adalid de la ultraderecha.



Esa etapa también se ha visto empañada por los polémicos informes de inteligencia de EEUU que culpan a Rusia de ciberataques durante los comicios para perjudicar a Clinton y favorecer a Trump, quien ve en esa conclusión un intento de deslegitimar su victoria electoral.



La llamada "diplomacia tuitera" de Trump (sus controvertidos mensajes de Twitter sobre asuntos sensibles de política exterior) y los constantes ataques a la prensa, a la que tacha de "deshonesta", han contribuido asimismo a enrarecer la transición. A juicio de Mann, esas "señales" son "preocupantes" y plantean el interrogante de si "respetará las normas democráticas o nos conducirá en una dirección autoritaria".



Una vez jure el cargo, el flamante presidente, que considera a su país una potencia decadente y se erige en su salvador, afronta el reto de "hacer a EEUU grande de nuevo".

Trump hereda de Obama una economía que, tras superar la grave crisis de 2008, ha vuelto a la senda del crecimiento, aunque muchos trabajadores que perdieron el empleo durante la recesión, a quienes el empresario llama "los olvidados", no acaban de sentir alivio.

Si la gran promesa de Trump queda solo en "un parloteo promocional", advierte Robinson, "el pueblo estadounidense caerá pronto en la decepción" y las protestas de uno y otro lado pueden llevarlo al cadalso.



Donald Trump recibe en sus manos un mandato constitucional de cuatro años, hasta 2021. Nadie sabe a ciencia cierta si podrá completar ese periodo ni cuántas víctimas políticas caerán en el camino

Un discurso corto con ‘visión de futuro’

El discurso que dará este viernes el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en la ceremonia de su investidura ante el Capitolio será corto, de unos 20 minutos, muy "inspirador y con visión de futuro", según adelantó hoy el futuro portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

"Es un 'borrador Trump', escrito por él, editado por él", detalló Spicer en una conferencia de prensa en Washington.

Según Spicer, el discurso de su investidura es algo "muy, muy personal" para Trump y las "palabras y el mensaje" que el presidente electo quiere trasladar provienen "directamente" de él.

Spicer explicó, además, que en su discurso Trump prevé "reconocer los desafíos" que enfrenta actualmente el país en temas como infraestructura, inmigración o creación de empleos, pero será a la vez una intervención con "visión de futuro".

El propio Trump tuiteó una foto en la que se le ve sentado, con unos papeles y un bolígrafo.

"Escribiendo mi discurso de investidura en la Casa Blanca de invierno, (su hotel de Florida) Mar-a-Lago, hace tres semanas. Deseando que llegue el viernes", comentó Donald Trump junto a la foto que publicó en Twitter.