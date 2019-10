Escuela de Composición recauda fondos para talleres

La Escuela de Composición es un programa de formación en composición, de dos años de duración, con enfoque en la música contemporánea de tradición escrita (habitualmente llamada ‘clásica’), que surge de una iniciativa del colectivo Casa Taller, de La Paz.



Cuatro jóvenes músicos bolivianos, Sebastián Zuleta, Canela Palacios, Miguel Llanque y Lluvia Bustos, son los que dirigen Casa Taller y ellos mismos son los docentes de la Escuela de Composición.



Para los primeros meses de 2016 tienen agendado una serie de talleres que dictarán importantes compositores de Bolivia y de otros países; ellos son Alberto Villalpando, Édgar Alandia y Agustín Fernández de Bolivia; y Rodolfo Acosta (Colombia), Daniel Leguizamón (Colombia), Alexander Grebtschenko (Bulgaria-Alemania) y Alessandro Perini (Italia).



Para cumplir con esta agenda han iniciado una campaña de recaudación de fondos, a fin de costear los gastos de transporte, honorarios y estadía de los compositores invitados. Casa Taller se sostiene con algunas actividades que organizan, como conciertos y los alumnos de la escuela hacen un pago mínimo.



“Queremos dar estos talleres con el objetivo de proporcionar a los estudiantes diferentes criterios compositivos. Los siete profesores son de distintos países, edades y tendencias creativas”, explicó Zuleta.



Objetivos

Son $us 15.000 los que necesitan para cumplir con el objetivo, de los cuales hasta ahora han reunido $us 2.500.

Si bien los talleres estarán dirigidos a los alumnos de la Escuela, podrán asistir otros estudiantes en calidad de oyentes. “Los compositores ofrecerán seminarios y se harán conciertos didácticos sobre su música abiertas al público en general”, indicó Canela Palacios.



“El compositor italiano Alessandro Perini estará en nuestra escuela del 4 al 16 de enero. Su trabajo gira en torno a la música electrónica y dará cuatro seminarios muy interesantes, un taller de dos semanas, un laboratorio de análisis y estamos preparando un concierto didáctico en el que el público podrá acercarse a su música”, agregó Palacios.



El importante compositor boliviano Alberto Villalpan-

do estará en la escuela del 25 al 30 de enero trabajando con los estudiantes. Esa semana también se cerrará con un concierto didáctico con la música del Maestro.



Dónde aportar

La gente que en Bolivia quiera apoyar con esta iniciativa educativa, puede hacer su depósito en la cuenta 886044038, del banco Bisa, a nombre de Lluvia Bustos.



A comienzos de mes se hizo una campaña de recaudación (crowdfounding) por internet, pero no se pudo llegar al objetivo. El 15 de enero se hará una nueva a través de ese medio. Todos los aportes serán debidamente reconocidos