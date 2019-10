Manfredo Menacho: “Hay que cambiar la forma de elegir a las autoridades”

Un poco más tranquilo después de haber vivido un proceso electoral que lo llevó, casi sin pensarlo, al Rectorado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el virtual rector interino, Manfredo Menacho, habló de la función que le tocará asumir.



¿Cómo recibe esta responsabilidad?

Se dio casi sin pensarlo. He sido decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas durante la gestión 2012-2016. Creo que hicimos una muy buena gestión. Hemos acreditado las carreras de Derecho, de Ciencias Jurídicas y Trabajo Social.



Hemos elevado la formación. Busqué la reelección porque tengo un programa académico completo, la licenciatura ha quedado como un título intermedio, ya no garantiza el trabajo para los profesionales, necesariamente se debe tener una maestría. Nuestro sueño es que los licenciados migren automáticamente a la maestría. Propusimos crear una unidad de posgrado y vamos a impulsar el programa corporativo de maestría estudiantil.



Pero ahora debe asumir como rector interino...

Por mandato del Estatuto de la Universidad, cuando hay una acefalía en el Rectorado asume el decano electo de la facultad más antigua y esa es la nuestra. En este sentido, nos toca asumir esta responsabilidad en una coyuntura, en la que hubo una elección para rector y vicerrector fracasada.



¿Cómo logrará la estabilidad de la ‘U’?

Vamos a cumplir las normas y también debemos concertar con los alumnos; muchas veces los estudiantes tienen razón en reclamar y hay que atenderlos. Después del claustro para rector, la tarea principal es el congreso universitario. Si me toca organizarlo, voy a conformar una comisión preparatoria. En este evento se definirá el futuro y destino de la Uagrm, tomando en cuenta los nuevos cambios en el aspecto tecnológico, el desarrollo económico, la modernidad, la ciencia y la investigación.



¿Qué cambios debe impulsar el congreso?

Debemos dar prioridad a la investigación y a la parte académica. Tenemos buena infraestructura, pero hay que reconocer que hay deficiencias. Para empezar, una vez que asuma como rector voy a limpiar los predios de la universidad a fin de mejorar su imagen. En la parte académica hay que ver el tema de la investigación, promocionar a los científicos porque producción intelectual hay, pero hace falta mayor promoción; además debemos continuar con la acreditación. No desprestigiemos a la universidad diciendo que es de mediocres, tenemos investigadores científicos y hay que promocionarlos. Lo que pasa es que estamos viviendo en una rutina y necesitamos algunos cambios.



Los estudiantes piden cambiar la forma de elegir a las autoridades, ¿qué opina?

Es necesario. Ya no va esa forma anacrónica con la que se está haciendo. Creo que debe haber un consejo académico que seleccione a los mejores profesionales para que estos puedan llegar a dirigir la universidad.



Esta es una institución de formación académica, no puede ir un mediocre de rector, no se puede elegir a un rector por charlatán o porque es mejor discurseador; tiene que ir el mejor cientista y, por eso, creo que debe haber consejo de alto nivel que califique a los aspirantes, tal como se hace en otros países.



Puede seguir la elección por voto, pero después de un proceso selectivo, no universal como es hoy. El congreso es la instancia para esos cambios, si la universidad no cambia, el pueblo no lo va a perdonar y la historia lo castigará.



¿Lo que sucedió en el anterior proceso es una muestra de que se quieren cambio?

El estudiante es sabio, ahora hay más reflexión, esto fue una llamada de atención a la forma de hacer campaña. El estudiante no es culpable de los problemas, son las autoridades.



¿Cómo se define Manfredo Menacho?

Un hombre académico y un abogado laboralista. Soy enemigo del neoliberalismo, no soy masista, pero sí enemigo del neoliberalismo porque es deshumanizador e insensible.



Lo vinculan con Saúl Rosas, ¿qué opina?

Tengo buenas relaciones con todos los rectores. Yo en el anterior claustro apoyé a Alfredo Jaldín cuando él perdió, pero en mi gestión de decano me ha tocado pedir a Saúl Rosas que me apoye porque era el rector y tengo que trabajar con cualquier autoridad en ejercicio por el bien de mi facultad. Yo privilegio la academia