Testimonian que el chofer del bus estaba ebrio

Un bus de la flota Trans Capital, que se dirigía a Sucre, se embarrancó la madrugada de ayer a unos 15 kilómetros de Saipina (municipio de la provincia Manuel María Caballero ubicado a unos 260 km de la capital cruceña), causó la muerte de 11 pasajeros y dejó lesionados a más de 40, según fuentes oficiales.



Algunos de los fallecidos fueron identificados como Juan Illanes Rosales (chofer del bus), Nemesio Peñaranda, Wilfredo Barreto, Raymunda Padilla e Isidoro Zárate. Los demás carecían de documentos de identidad, pero en total eran seis mujeres (una menor) y cinco varones, manifestó el comandante de la Policía, Sabino Guzmán.



El trágico suceso tuvo lugar a las 2:30 en una curva cerrada en la zona denominada la cumbre, situada a unos 1.300 metros sobre el nivel del mar. El motorizado cayó por el barranco dando varios vuelcos hasta detenerse semidestrozado a unos 15 metros de profundidad.,

El accidente sucedió la madrugada de este sábado El accidente sucedió la madrugada de este sábado El accidente sucedió la madrugada de este sábado El accidente sucedió la madrugada de este sábado El accidente sucedió la madrugada de este sábado El accidente sucedió la madrugada de este sábado

Trabajo arduo

El rescate se tornó difícil y prolongado porque varios afectados estaban aprisionados entre los fierros y el ascenso por la pendiente dificultaba la evacuación de los sobrevivientes. Vecinos, transportistas, personal médico, policías y operarios de máquinas que trabajaban en la ruta afanaron hasta el amanecer recuperando a los fallecidos y a los heridos, que fueron trasladados en primera instancia a los hospitales de Saipina y Comarapa.



Emilio Sandóval, médico del hospital de?Saipina, señaló que él y su equipo fueron los primeros en llegar al lugar del accidente, donde se toparon con muertos, con víctimas de traumatismo encefálico, multifracturados y lesionados leves.



En el hospital de Saipina atendieron a 25 pacientes y en el de Comarapa, a 27. “Los primeros heridos llegaron a las 4:00 y los últimos, a las 11:00. A todos los lesionados los enviamos a Santa Cruz porque su estado es delicado”, dijo Charles Pedregal, director del nosocomio comarapeño.



Decenas de heridos llegaron después del mediodía en varias ambulancias a las clínicas Melendres, Maurer y Niño Jesús de la capital oriental, donde algunos familiares se presentaron a indagar sobre sus seres queridos. “Mi madre (Constantina Ilafaya Llaveta) estaba yendo a Sucre a arreglar unos asuntos personales. Me dijeron que está lesionada, pero no sé dónde la llevaron. No hay quién dé información precisa”, lamentó Martín Llaveta.



Solo un hombre y una mujer resultaron ilesos. Rosmery Cueto García (21) dijo sentir que el bus iba como sin frenos y notó un largo viaje al vacío, como si le pasara corriente. Luego dio vueltas en el aire y oyó rechinar los vidrios quebrándose. “Me acurruqué debajo del asiento y me salvé; no tengo ningún rasguño”, relató Rosmery, cuyo marido llegó ayer para apoyarla.,



Suma de contratiempos

Dos pasajeros revelaron que el autobús iba con más de 50 viajeros y con exceso de velocidad, lo cual no permitió al chofer girar en una curva cerrada y siguió recto hacia el precipicio. Asimismo, los testigos observaron que el conductor iba acullicando coca y, al parecer, ingiriendo bebidas alcohólicas en la cabina, en compañía de una mujer, una niña, el ayudante y otra persona, dijo el comandante Guzmán.

“Una de las pacientes señaló que el chofer se embarrancó por exceso de velocidad”, indicó el médico Sandóval.



Otro detalle fue revelado por una médica. Explicó que la salida del bus en la terminal Bimodal se retrasó porque el conductor titular no se presentó, motivo por el que se estaba suspendiendo el viaje; los pasajeros pidieron que se les devolviera el dinero. Sin embargo, el dueño del bus reemplazó a su trabajador y este salió aparentemente ebrio.



El control policial en la Bimodal está en entredicho, puesto que en la orden de salida del bus hay una lista de 37 pasajeros, 13 de ellos sin número de carné de identidad, hecho que está prohibido, según las normas de Tránsito. Asimismo, en el trayecto subieron más pasajeros también sin documentos, lo cual ha dificultado la identificación de varias víctimas



Colisión deja un muerto y 7 lesionados

Ayer, a las 6:30, en la esquina de las calles Mercado y Velasco de la capital cruceña, se registró un hecho de tránsito protagonizado por un microbús de servicio público y una camioneta, que derivó en la muerte de Rómulo Martínez Pascual (30).



Alfonso Siles, director de Tránsito, informó que la colisión dejó siete personas heridas. Se investiga cuál de los conductores cruzó en luz roja. Tras el choque, el micro impactó con unos protectores de la acera.

El fallecido iba en la camioneta. Ambos conductores están aprehendidos.