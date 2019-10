Nisman recibió el disparo desde menos de 1 cm

La fiscal que investiga la muerte de Alberto Nisman, Viviana Fein, dijo este sábado que, según los datos de la autopsia, el disparo que lo mató se realizó a una distancia no mayor a un centímetro desde el arma encontrada junto al cuerpo y que "no se infiere la participación de terceras personas" en su muerte.



"El arma fue apoyada sobre la sien. No hay distancia. La autopsia es la única medida de prueba", aseguró Fein, en conversación telefónica con el canal Todo Noticias.



"El arma se disparó a una distancia no mayor a un centímetro", recalcó y detalló que la bala "atravesó la masa encefálica sin orificio de salida y causó la muerte instantánea según la necropsia".



"El proyectil secuestrado en la masa encefálica se correspondió de manera categórica al arma calibre 22 encontrada en el lugar del hecho", dijo la fiscal Fein y apuntó que la hora aproximada de muerte es "al mediodía del día domingo".



"En el expediente previo a la autopsia, me informaron que no se infiere la participación de terceras personas por dos causas, en primer lugar por el espasmo cadavérico que presentaba la mano, y por el otro, falta de lesiones traumáticas en el cuerpo de Nisman", continuó la fiscal.



Nisman falleció el pasado domingo, cinco días después de haber interpuesto una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman y varios dirigentes oficialistas por presuntamente haber orquestado un plan para encubrir a los supuestos responsables iraníes del atentado contra la mutual judía AMIA en 1994, a cambio de intensificar las relaciones comerciales con Irán.