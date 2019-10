Tus "Me gusta" de Facebook pueden revelar tu personalidad

Un programa de computación que analiza con algoritmos los "Me gusta" en Facebook puede juzgar tu personalidad mejor que tus amigos o tu familia, de acuerdo a una investigación divulgada este lunes.



El estudio publicado en los Anales de la Academia Nacional de Ciencias fue conducido por investigadores de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos.



El estudio utilizó una muestra de 86.220 voluntarios en Facebook que completaron un test de personalidad de 100 preguntas empleando una aplicación llamada "myPersonality" (miPersonalidad). También permitieron a los investigadores el acceso a sus "Me gusta" en Facebook.



En el test, los sujetos se definieron a sí mismos en términos de apertura, escrúpulos, extraversión, agradabilidad y grado de neurosis, los cinco mayores rasgos psicológicos.



Pero los investigadores encontraron que el perfil psicológico de una persona también puede descubrirse a través de las páginas que le "gustan". Por ejemplo, dar un "Me gusta" a opciones como "Salvador Dalí" o "meditación" podría sugerir un alto nivel de apertura, agregaron los investigadores.



La aplicación "myPersonality" también permite a estos usuarios invitar a amigos y familia a juzgar los rasgos psicológicos de los usuarios completando un breve test de personalidad de diez puntos.



Más de 17.000 personas del grupo original fueron juzgados por un miembro de la familia o un amigo, para efectos del análisis, y más de 14.000 fueron juzgados por dos personas.



El estudio demostró que un computador podría predecir la personalidad de un usuario mejor que un compañero de trabajo, basado en apenas diez "Me gusta", es decir aquello símbolos del "pulgar hacia arriba" que los usuarios presionan cuando ven una página o un grupo que capta su simpatía.



El computador fue más certero que un amigo o un compañero de cuarto al predecir rasgos de personalidad, valorando apenas 70 "Me gusta" en Facebook, que un pariente viendo 150, y que una esposa después de ver 300.



En promedio, un usuario de Facebook ha asignado un "Me gusta" a 227 páginas, dijo el estudio.



Michal Kosinsksi, coautor e investigador de Stanford, manifestó que las máquinas pueden discernir entre una gran cantidad de información sin sobrecargarse en momentos bien particulares de la vida de una persona.



"Información importante y el aprendizaje de las máquinas pueden ofrecer un nivel de precisión que la mente humana demora en alcanzar. Los humanos tienden a dar mucho peso a uno o dos ejemplos, o a analizar en formas no racionales de pensamiento", agregó Kosinsksi.



En el futuro: computadoras emotivas

?

"En el futuro, las computadoras podrían ser capaces de inferir nuestros rasgos psicológicos y de reaccionar en consecuencia, guiando el surgimiento de máquinas con habilidades sociales e inteligencia emocional", dijo Wu Youyou, autor principal del Centro de Psicometría de Cambridge.



Los hallazgos también levantan preocupaciones acerca de la privacidad, llevando a los autores que condujeron el estudio a pedir políticas que garanticen a los usuarios el control total de su huella digital.