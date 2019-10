Argentina sufrió la peor devaluación desde 2002

El peso argentino sufrió ayer su mayor devaluación desde la crisis de 2002 luego de que el Gobierno de Mauricio Macri eliminara las restricciones cambiarias de los últimos cuatro años, una medida reclamada por los mercados pero temida por los trabajadores.



Luego que el dólar abriera a 15 pesos por divisa, reinó la incertidumbre sobre este brusco giro en el sistema bancario, que hizo que las operaciones se normalizaran hacia la tarde para cerrar en 13,40 para la compra y 13,95 para la venta, significando una apreciación de la divisa estadounidense del 41,9%. El miércoles se había cotizado a 9,8 pesos por dólar



La moneda se devaluó casi un 30%, más que en 2002 cuando el colapso del sistema financiero provocó un estallido social tras el fin de la paridad cambiaria que existió entre 1991 y 2001.



En la calle muy pocos bancos vendieron dólares y las casas de cambios se mantuvieron al margen de las operaciones.



El economista César Deymonnaz, dijo que era ‘normal’ este clima de dudas inicial. "Los bancos todavía no han recibido la regulación del Banco Central". Ahora el temor es que la inflación, que ronda el 30%, se dispare y aumente la pobreza.



Héctor Recalde, líder del bloque de diputados fieles a la expresidenta centroizquierdista Cristina Kirchner, fue tajante en su rechazo al fin del ‘cepo’. Esto "no es levantar el cepo, es devaluación y pérdida del poder adquisitivo del salario" afirmó Recalde, quien auguró que Argentina entrará en recesión a corto plazo.



Pero economistas y analistas creen que es una decisión correcta, que sin duda tendrá un duro costo en el trabajador durante el primer trimestre de 2016 con proyecciones de recuperación a finales del mismo año.



El economista Nicolás Dujovne explicó que la clave del éxito de la eliminación de las restricciones es que "se llegue a un nivel de 14/15 pesos por dólar, que el Gobierno no dé marcha atrás con la liberalización y que el traslado a precios no sea demasiado elevado"



Emergencia en seguridad

Por otro lado, el Gobierno declaró ayer emergencia en materia de seguridad en Argentina, con el objetivo de luchar contra el narcotráfico y los delitos complejos, anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.



Explicó que la emergencia "significa dotar a las fuerzas de seguridad de elementos, fortalecer el control en las fronteras, cuidar la hidrovía que es lugar por donde entra el narcotráfico, los puertos, los aeropuertos y que las fuerzas de seguridad y la justicia estén en una misma línea". La medida fue tomada en acuerdo con los representantes del área de todas las provincias