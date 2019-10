Un regalo de navidad: Los Beatles en streaming

La música de The Beatles estará disponible a partir de esta medianoche en 9 plataformas de música en línea o "streaming" en todo el mundo, como Spotify, Apple Music y Google Play.



5 años después de unirse a Itunes Music, la agrupación formada por John Lenon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star pone a disposición del público en este servicio digital trece álbumes remasterizados y cuatro recopilatorios, según anunciaron hoy en su página web.



Aparte de las tres plataformas mencionadas, canciones como "Hey Jude" o "Help" también se podrán escuchar a partir del 24 de diciembre a las 00:01 horas en Tidal, Deezer, Amazon Prime, Slacker, Microsoft"s Groove y Rhapsody.



La compañía Apple Corps, fundada por el grupo de rock, y la discográfica Universal Music optaron por facilitar un acceso general y abierto a la música de The Beatles, en lugar de cerrar un contrato con un solo servicio como ya hicieron con Itunes, cuando su música se unió al "streaming" por primera vez.



Los discos estarán disponibles para todo el público de estas plataformas, es decir que incluso los usuarios de Spotify o Deezer que no paguen una suscripción podrán escuchar los temas más emblemáticos de la agrupación británica.



Ahora, The Beatles tendrá que medirse en Spotify con ídolos de masas actuales como el canadiense Justin Bieber, el interprete más popular de este servicio al contar con 31,7 millones de oyentes mensuales y cuya canción "Sorry" se encuentra en la cima de las canciones más escuchadas, con 3,8 millones de reproducciones diarias.



Cerca de 1,1 millón de personas siguen ya a The Beatles en Spotify, que consiguieron vender en su primera semana en Itunes Music dos millones de sencillos o "singles" y 450.000 álbumes.



La banda se separó en 1970 pero su influencia y popularidad se ha mantenido con el paso de los años y ha situado 17 canciones en lo más alto de las listas británicas.



Cuentan con 7 premios Grammy, 6 discos de diamante, 24 multi-platino y 39 de platino en Estados Unidos y han logrado mantener en el número uno del Reino Unido más álbumes que cualquier otro artista musical, en concreto, 15.