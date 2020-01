Argentina pacta con Chile y espera plan de envíos de YPFB

Tras conocerse el contrato entre Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa S.A) y la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) para la compra de gas a Chile con el objetivo de garantizar el suministro energético al mercado argentino durante la ola invernal, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, se comprometió ayer a entregar hasta el 8 de mayo el cronograma de envíos de gas.

La empresa pública Energía Argentina S.A. (Enarsa) también hizo conocer que espera un informe oficial de YPFB para el invierno. Se prevé que la próxima semana se reúna el directorio de la estatal argentina para sellar el pacto con ENAP y comprar gas adicional a Chile.

El embajador de Argentina, Normando Álvarez, dijo a la agencia ANF que en reunión sostenida con el ministro Sánchez en la ciudad de Santa Cruz se aclararon varios aspectos referidos a la relación contractual energética entre ambos países, y se expusieron las razones por las que su país decidió comprar gas a Chile durante el periodo de invierno, el más alto de consumo del año.

Por su lado, el presidente de Enarsa, Hugo Balboa, mostró los cálculos del Gobierno con respecto al suministro para este invierno. De esos números se desprende que el país gastará $us 1.689 millones entre junio y agosto de este año ($us 317 millones de Bolivia, $us 324,8 millones en gas licuado que llegará al puerto de Bahía Blanca, otros $us 342 millones de gas que desembarcará en Escóbar y $us 82 millones de gas importado de Chile, que el año pasado generó cierta polémica).

Todas las compras las realizará a compañía energética del vecino país.

A esas cifras se les suman otros $us 621 millones de gas oil que importará Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista.

Ministro asegura que cumple

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó de que Bolivia cumple a cabalidad con los envíos de volúmenes de gas natural a Argentina.



“El último consolidado de abril, YPFB cumplió en el promedio mensual de los cuatro meses, entonces yo no sé por qué hace esas declaraciones el embajador de Argentina en Bolivia, además que Enarsa y YPFB, que son los responsables de hacer cumplir el contrato un 100%, tienen una relación diaria porque Enarsa nomina y la estatal hace las gestiones operativas para su cumplimiento en tiempo real”, aclaró la autoridad.



En ese mismo ámbito, el presidente Evo Morales sintetizó: “El 2005 la producción era de 30 millones de metros cúbicos por día y en 11 años hemos llegado a más de 60 millones. Que yo sepa este año hemos cumplido con todas las nominaciones en las exportaciones de gas a los países vecinos".

Gobernación de Santa Cruz

El secretario de Energías, Minas e Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, Herlan Soliz, aseguró que la diferencia de entrega mensual de gas a Argentina -4,4 millones de metros cúbicos- genera una pérdida de más de Bs 142 millones al país.

Asimismo, habló de un 11% de déficit en la producción. El ministro del área energética Luis Sánchez rechazó molesto por dicha afirmación.