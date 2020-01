Mira el tobogán de vidrio a 300 metros de altura

El Skyslide mide 13 metros de largo y 1,20 metros de ancho y se extiende desde el piso 70 hasta el 69 del famosos edificio US Bank Tower, según publica el diario BBC.



Pese a que está hecho de vidrio tiene solo una pulgada de espesor.

Fue fabricado con un material resistente a vientos huracanados y terremotos y las entradas para deslizarse dentro de él cuestan $us 25 - $us 19.



Los visitantes tendrán una vista panorámica de la ciudad por cada bajada, precio que incluye la visita a un mirador de 360 grados situado en lo alto del edifico.



A principios de la semana, algunos visitantes participaron en una demostración previa a su apertura al público y dejaron entrever su gusto por la adrenalina.



"Te pone nervioso, pero es emocionante y audaz a la vez", indicó Keri Freeman.



"Me deslicé a una velocidad mucho más alta de lo que me imaginé", señaló Rebecca Fitzgerald. "Cuando vas en la curva, estás presionado sobre los lados del vidrio. De esa forma ves el mundo entero debajo de ti. Pero no asusta".



