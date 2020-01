Mesa dice que Gobierno no responde sugerencias por el mar

El expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, respondió de forma escrita a los dichos del primer mandatario, Evo Morales, que hoy reveló un encuentro que tuvieron para que el historiador sea candidato a la secretaria de la UNESCO.

Mediante el escrito, el también comunicador revela que el Gobierno no responde las propuestas que hace respecto a la causa marítima, que considera como su prioridad. También comenta que en su momento la máxima autoridad del país le propuso postular a la OEA.

"Le he enviado tanto a él (Evo), como al Vicepresidente Álvaro García y al Ministro de Relaciones Exteriores David Choquehuanca, varias cartas con propuestas de trabajo, acción e ideas en torno a la estrategia comunicacional sobre el mar, que nunca me han sido respondidas ni por el primer Mandatario, ni por el vicepresidente, ni por el ministro de Relaciones Exteriores", escribió Mesa.

Manifestó además que "no hice público el tema precisamente porque nunca presenté mi candidatura al citado cargo ( en la UNESCO), como tampoco hice pública la oferta que me hizo el presidente en 2013 para ser candidato a la Secretaría General de la OEA".

Esta mañana Evo sostuvo que "no sé si es muy inteligente Carlos, a que conclusión llego, tal vez no quería ser candidato, pero si yo rechazaba su candidatura, al día siguiente iba a dar conferencia diciendo que he rechazado su candidatura, se pasa de inteligente Carlos".

Lea el pronunciamiento completo de Mesa: