Juez concede amparo a Kate del Castillo

Un juez mexicano concedió este viernes el amparo provisional solicitado por Kate del Castillo para evitar una futura detención y pidió a la fiscalía que le informe sobre la investigación que lleva a cabo en contra de la actriz por sus vínculos con el capo Joaquín "el Chapo" Guzmán.



El Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal tomó la decisión después de que Del Castillo precisara por qué actos se ampara en contra de la fiscalía, dijo una fuente del Consejo de la Judicatura Federal.



La fiscalía mexicana investiga si la actriz, quien reside desde hace varios años en Los Ángeles (EE.UU.), aceptó recursos del narcotraficante para la marca de tequila Honor del Castillo o el rodaje de una película sobre su vida.



La actriz presentó la petición de garantías el 2 de febrero por una violación de los artículos constitucionales 14 y 16, que establecen, entre otros, que no se puede privar a las personas "de la libertad o de sus propiedades", sino "mediante juicio" ante tribunales.



El juez admitió a trámite el amparo, pero le pidió a la actriz mayor precisión sobre los actos reclamados a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), algo que ésta ya hizo, aunque se desconoce los términos de su respuesta.



Lee más: Kate pide amparo para no ser detenida en México



La fuente explicó que el juez solicitó a la PGR los datos de las investigaciones que involucran a la protagonista de la serie de televisión "La Reina del Sur", los cuales deberá entregar a "más tardar la próxima semana".



La PGR emitió el jueves una orden de localización y presentación para que Del Castillo declare como testigo en la investigación, después de que esta no acudió a dar su testimonio tras recibir un citatorio de la fiscalía.



La fiscal Arely Gómez dijo el jueves que esa institución "seguirá agotando todas las posibilidades legales para poder encontrar cuál es la verdad".



Para que la orden de presentación pueda hacerse efectiva, la actriz deberá pisar suelo mexicano porque ésta no tiene efecto fuera del país. El abogado de la actriz en EE.UU., Harland Braun, dijo ayer a medios estadounidenses que Del Castillo está "deseosa" de hablar con las autoridades mexicanas sobre sus contactos con "el Chapo".