Demanda marítima complica la relación entre Perú y Chile

Santiago tuvo un remezón. El apoyo que brindó Lima a la demanda marítima boliviana provocó malestar en el aparato político chileno. El respaldo peruano es vital para Bolivia en su meta de volver al mar con soberanía. En La Paz, califican como una estrategia de intimidación la posición chilena y desde Lima señalan que el espaldarazo no debe tomarse como una “provocación”.



Los presidentes Evo Morales (Bolivia) y Ollanta Humala (Perú) lograron revivir la ira de Chile. La estructura política de ese país salió al paso y pidió “mano dura” con Lima.



Críticas chilenas

El expresidente chileno Sebastián Piñera calificó de “inaceptable” el apoyo peruano a Bolivia y pidió a Humala “no interferir” en el mecanismo de solución del diferendo bilateral, que hoy se encuentra en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya.



Por su parte, los legisladores chilenos pidieron al Ejecutivo de su país “mano dura” con Lima. El diputado Jorge Tarud dijo que es un “bochorno” la posición que asumió Lima, aunque aclaró que el apoyo peruano a La Paz “no se entiende en toda su cabalidad”.



Bolivia y Perú juntaron el martes a sus gabinetes ministeriales en el distrito peruano de Puno. Los mandatarios de ambos países encabezaron la cita. No estaba en agenda el tema marítimo, por lo que al terminar el evento causó sorpresa el respaldo limeño.



Perú, según la Declaración de Esteves (Puno), expresó “sus fervientes votos para que pueda alcanzarse una solución satisfactoria a la referida situación de mediterraneidad (boliviana)”. Además, Lima reafirmó la significación de las normas del derecho internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular, el rechazo a la amenaza o al uso de la fuerza y la solución pacífica de controversias.



El senador chileno Francisco Chahuán consideró “pertinente que la Cancillería (de Chile) envíe una nota de protesta al Gobierno peruano”.

Ayer, se dijo que Michelle Bachelet canceló una reunión con Humala en Paracas, Perú, lugar donde se desarrollará la próxima semana la Cumbre de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, la ministra de Justicia chilena, Javiera Blanco, expresó que “no hay ninguna cita bilateral” por la “agenda apretada” que tiene la mandataria chilena.



En La Paz, la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, señaló que Chile trata de “intimidar” a Bolivia y Perú y culpó al Gobierno de Bachelet de “obstruir” la integración latinoamericana. El embajador peruano en Santiago, Fernando Rojas, pidió a La Moneda que no interprete como una “provocación” la declaración binacional. Al respecto, el procurador Héctor Arce calificó de “vital” el apoyo que expresó Perú a Bolivia