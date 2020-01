La COB inicia el paro por Enatex y la Policía vigila

Desde las 8:00 de hoy, de acuerdo con el informe de la Central Obrera Boliviana (COB), empezó el paro de 72 horas en apoyo a los extrabajadores de Enatex que perdieron sus puestos de trabajo.



En Santa Cruz, el dirigente de máximo de la Federación de Trabajadores Fabriles de Santa Cruz, Jaime Ávila, indicó que su sector acatará el paro y que se van a movilizar por las principales calles de la capital cruceña.



Ávila sostuvo que el trato que da el Gobierno a los fabriles es discriminatorio, pues no destina los mismos recursos para salvar a la empresa como lo hace con los mineros de Huanuni.



"Vamos a parar porque tenemos ese derecho y porque sabemos que el decreto que cierra Enatex puede ser aplicado a cualquier empresa estatal que tenga problemas financieros. Buscamos que esa decreto quede sin efecto para la seguridad laboral de los trabajadores", dijo Ávila.



En La Paz, el secretario ejecutivo del Magisterio Urbano de La Paz, Silverio Apaza, informó de que el sector acatará el paro, por lo que no habrá clases durante tres días (hasta el viernes).



Apaza señaló que no le temen a las amenazas del Ministerio de Educación que anunció descuento por los días trabajados. " Tenemos el derecho a protestar y lo vamos hacer desde las siete nos reuniremos en la avenida Montes para luego marchar", dijo Apaza.



Similar criterio tuvieron los maestros de Oruro que también apoyarán el paro de la COB y rechazaron cualquier amenaza del Gobierno.



En cambio en Chuquisaca los fabriles y los maestros anunciaron que no realizarán ninguna mediada de protesta por lo que las actividades en ese departamento serán normales.



En cuanto a la posibilidad de bloquear las carreteras desde el Comando Policial de La Paz, indicaron que ellos tienen la orden de garantizar el libre tránsito de las personas, por lo que en caso de existir el cierre de las vías de comunicación harán respetar la ley.



En Santa Cruz, las operadoras del transporte interdepartamental informaron de que todavía siguen vendiendo pasajes hacia el interior del país, pues todavía no les comunicaron que se vaya a realizar algún tipo de bloqueo.



En riesgo el segundo aguinaldo



Evaluando la poca convocatoria del paro de 24 y 48 horas de la pasada semana, el ministro de Economía, Luis Arce, declaró ayer que ‘felizmente no hay un efecto en el sector productivo’.



“Pero si fuera el caso de que de pronto el paro tuviera su efectividad, estuviera en riesgo el pago del segundo aguinaldo, no solo para los que paran sino para todos los trabajadores bolivianos. Ahí tienen que reflexionar los compañeros de la COB”, afirmó la autoridad.



El dignatario de Estado Evo Morales también se refirió al tema, minimizando el llamamiento del ampliado de la COB, ya que no es una demanda de interés nacional.



Criticó que las movilizaciones estén magnificadas por trabajadores municipales de oposición y declaró “ilegal” el paro, ratificando que el Gobierno no va a subsidiar una empresa quebrada, a costa de los recursos de los bolivianos.