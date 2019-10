Enrique quiere ser un líder de opinión desde Life TV

Enrique Salazar reveló el lunes su nueva trinchera. Aquí y ahora es el nombre del programa que conducirá de lunes a viernes, de 22:00 a 00:30, por el canal local Life TV. Se trata de una iniciativa personal del periodista en coproducción con la estación televisiva que lidera Carly Arias.



Enrique Salazar aseguró a Sociales&Escenas que mantendrá su estilo de siempre, el cual definió como “equilibrado, respetuoso de las leyes y con firmeza en el trato de la noticia”. El actual director adjunto del diario La Estrella del Orientes sostuvo que está “más tranquilo” que los días sucesivos al 24 de mayo, cuando fue despedido de la Red Uno.



Además sostuvo que está muy entusiasmado con este nuevo proyecto.



“La respuesta del público fue impresionante en la primera transmisión. Lo evidencié a través de los celulares que colapsaron con mensajes y llamadas”, afirmó el exconductor de Que no me pierda. “Vamos a ir de menos a más”, añadió.



Los nuevos desafíos de Salazar son posicionar este ciclo como un espacio de debate sobre los temas más álgidos de la agenda noticiosa. “El contenido será el mismo que el anterior programa, con protagonistas de la noticia en el ámbito social, político y económico”. “Además, mantendremos el espíritu solidario de siempre. Por ejemplo, hemos iniciado una campaña para reunir $us 25.000 para el trasplante de riñón de una niña de 10 años que desde hace tres está con este padecimiento.



Asimismo, seguiremos apoyando a los músicos nacionales”, dijo.



Otros de los desafíos de Salazar para este nuevo ciclo es llegar a liderar la audiencia en Santa Cruz, llegar con claridad a todos los rincones del departamento y generar opinión en el ciudadano.



Nueva casa



La señal de Life TV se puede apreciar por señal abierta y los servicios de Cotas Cable Digital y Analógico e ITS. Y según Salazar, se prevé que en los próximos días estará habilitada para Tigo Star y Digital TV.



A la pregunta sobre si no percibe como un retroceso el iniciar un proyecto en un canal local después de tener protagonismo en una red nacional, el periodista dijo que “las redes nacionales no quieren asumir riesgos y como le deben una vela a cada santo tienen miedo de no cuadrar”. “Es más fácil contar chistes, mostrar baile y canto, que hacer un programa que oriente al ciudadano. Hay que valorar a los canales que tienen este tipo de espacios porque sino la noche se convertirá en puro telenovelas, películas, canto y baile”, dijo.



Sobre el episodio que lo separó de la estación que lo cobijó por 12 años (Red Uno), el comunicador reflexionó que “uno siempre aprende y ahora estoy dispuesto a corregir mis debilidades”.



Por su parte, Carly Arias explicó que Enrique Salazar llegó a Life TV buscando una opción. “Coincidimos en los principios del periodismo y en que la línea de respeto hacia las autoridades y la sociedad son la base fundamental de nuestra tarea. Enrique tiene su estilo, a algunos no les gusta, sin embargo, otros lo esperan.



Enrique ha asumido un compromiso de respeto, independencia política y de servicio a la sociedad, por lo que estamos convencidos de que puede ser un buen aporte para el canal”. Asimismo, Arias sostuvo que Life TV “es un medio informativo e independiente, de servicio a la sociedad. Políticamente independiente y socialmente solidario.



Al ser un medio de comunicación regional tenemos amplios espacios de difusión para la cultura, entretenimiento, análisis político y sobre todo información. La transmisión es ininterrumpida durante las 24 horas del día”