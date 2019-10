El MAS denuncia al padre fallecido de Valverde

Tras la denuncia del concejal del MAS, Tito Sanjinez, contra Carlos Valverde Barbery, que en realidad iba dirigida a su hijo Carlos Valverde Bravo por las revelaciones sobre el presidente Evo Morales y Gabriela Zapata, el comunicador expresó su sorpresa por el "nivel de imbecilidad del legislador".



"No tengo nada que ver, que lo busquen en el cementerio. Lamento el nivel de imbecilidad en el que se metió este hombre, que firma lo que le dan. No tiene la más peregrina idea de lo que hace. Hay que ser imbécil para demandar a un muerto", manifestó en contacto telefónico con el EL DEBER.



El concejal masista interpuso una denuncia erróneamente contra el padre de Valverde Bravo, que falleció en 2011, este jueves ante la Fiscalía.



Valverde indicó está es la única denuncia dirigida a su persona del que tiene conocimiento y, luego de conocer el error en el documento, concluyó que el legislador firma sin leer previamente.



"Después de ver cómo trabaja el "Concejal Tito" , (que denunció a mi fallecido padre, Carlos Valverde Barbery) creo que es capaz de firmar una demanda contra Pato Donald si le ordenan", escribió en su cuenta en Facebook.



El periodista recordó en un video publicado en su cuenta en Facebook que fue invitado a la posesión del presidente Evo Morales en 2005 y dejó claro que no asistió porque no se considera amigo del poder. Al contrario, denunció que "la corrupción en este Gobierno huele muy mal".







,

Después de ver cómo trabaja el "Concejal Tito" , (que denunció a mi fallecido padre, Carlos Valverde Barbery) creo que es capaz de firmar una demanda contra Pato Donald si le ordenanPosted by Carlos Valverde Bravo on Viernes, 12 de febrero de 2016