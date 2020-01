Bolivianos porque nos da la gana

Hace algún tiempo se ha puesto en marcha un ambicioso proyecto que pretende publicar las obras más importantes que se han escrito en Bolivia y sobre Bolivia, de autores bolivianos y extranjeros. El proyecto es la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, está a cargo del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) y cuenta con el apoyo económico del Estado boliviano. Esta colección estará presente en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, próxima a inaugurarse.

Antología de documentos fundamentales de la historia de Bolivia, de José Roberto Arze (Antologador), es uno de los títulos de esta colección. Como historiador, el título llamó profundamente mi atención (“documentos fundamentales”) y lo encargué a alguien en La Paz que me lo mande, pues todavía no había llegado a nuestras librerías. Aprovechando los días de Carnaval de 2016 me sumergí en el libro, que está atractivamente editado. Cuando terminé esta tarea me invadieron sentimientos encontrados, entre los que prevalecía la rabia y sentirme ninguneado, lo que me llevó a preguntarme, ¿es acaso que los habitantes de la antigua Gobernación de Santa Cruz de la Sierra no formamos parte de la historia de Bolivia?

Después de ordenar mis ideas, llegué a algunas conclusiones que quise compartir con mis colegas de la Academia Boliviana de Historia; es por eso que dirigí una carta a la presidenta de la institución el 8 de febrero de 2016, pero, aunque sé que fue recibida, hasta la fecha no he tenido respuesta alguna. Hoy, aprovechando las páginas de EL DEBER, pongo en consideración de sus lectores.

1. Soy plenamente consciente de que las antologías son responsabilidad exclusiva del antologador. Por tanto, la selección de textos es una acción subjetiva y arbitraria, por lo que casi siempre no son del agrado de todos.

2. En el caso de esta publicación existe un comité asesor, que está compuesto por cinco personas, incluyendo al antologador (seguramente nombrado por el CSI), y que me imagino que es el que la ha aprobado. Por tanto ese comité asesor, en el que incluye al antologdor, es el responsable.



3. Aunque el antologador dice explícitamente que se excluyen ‘los textos de interés puramente local o regional’, si se parte del principio de que la Bolivia actual está formada por más del 60% de tierras bajas (la antigua Gobernación de Santa Cruz de la Sierra) a las que no llegaron las culturas andinas precoloniales, si bien es cierto que las culturas tihuanacota y quechua son importantes, se echa en falta documentos sobre las culturas llaneras, o ¿es acaso que son culturas de segunda?



4. En la Sección II, llamada Descubrimiento de América, se incluye un documento sobre el Oriente. El título que el antologador le ha asignado es Incorporación de Moxos al Virreinato del Perú, cuando en realidad se trata del acta de la creación de la provincia de Moxos, gestionada por Ñuflo de Chaves y que a partir del año siguiente pasó a ser la Gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Si bien es cierto que este documento señala la incorporación al virreinato peruano, su objetivo principal era la creación de lo que será la gobernación más extensa de la Audiencia de Charcas.



5. Uno de los documentos más importantes de la historia de Bolivia es el llamado Memorandum de 1904. Se trata del primer documento hecho en Bolivia en el que se plantea una visión de país, por lo que resulta muy extraño que no se hubiera incluido.



6. Finalmente, llama la atención que en un volumen de 808 páginas hay casi 100 dedicadas al siglo XXI, concretamente al Gobierno del presidente Morales.

El tercer día de carnaval llegué, una vez más a la conclusión de que los cruceños en particular y los orientales en general, somos bolivianos porque nos da la gana.