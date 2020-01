Ayllus de la nación Huarcas

El territorio de la Nación Huarcas actualmente comprende los municipios de Mocomoco, Humanata y Puerto Acosta de la provincia Camacho, del departamento de La Paz.



Si bien la ubicación cronológica del surgimiento de la nación Huarcas no está bien definida, nuestros estudios develan que los restos arqueológicos encontrados en la ciudadela de Huarcamarca y el complejo de Amaypatxa (cerro de los muertos) serían de los años 200 a.C. al 500 d. C., aproximadamente. Es decir, que la cultura Huarcas emergería en el periodo del Intermedio Temprano comprendido desde la descomposición del Formativo (decadencia de la Cultura Chavín) hasta el surgimiento de la Cultura Huari.

A la llegada de los españoles, en 1596, el territorio de nación Huarcas es divido en dos, por una parte, Mocomoco forma una parroquia o reducción con dos parcialidades (Huarcas e Ingas), por otro, Umanatta se une a los indios Canchis de Usadca y posterior a los Lupacas de Pacaures para formar la nueva reducción y la parroquia de Italaque, así lo registra el Archivo General de las Indias en Sevilla España (AGI, 532). Las nuevas reducciones de Italaque y Mocomoco se erigen bajo la forma de parcialidades y los ayllus prehispánicos. A continuación, detallamos los ayllus que forman la Nación Huarcas, de la provincia Camacho del Norte del departamento de La Paz, recogidos del Archivo Nacional de Bolivia, Sucre Revistas 1832, 309pp. 128-179:



1.Parcialidad Huarcas de Mocomoco constituida por las comunidades de: Chaguaya, Chajraya, Challaguaya, Coajoni Antahua, Niñirapi, Marka Pata, Milichina, Putina Cotamaza. La actual Marka Wilacala ancestralmente pertenecía a la comunidad Chaguaya.

2. Parcialidad Huarcas de Italaque, organizada por tres Ayllus: Ayllu Collana, Ayllu Cupi, Ayllu Taypihata y Ayllu Hilacata.



a) Ayllu Collana.- Estancia o Pueblo Originario: Tiracagua, Umanata, Taguarcota, Caarani, Guatascapa, Cacaya, Ticatica, Hacienda: Cariquina Chica, Cariquina Grande, Cucucutu, Kanco, Guariguari, Hichuiri, Pallalani;



b) Ayllu Cupi. Estancia o Pueblo Originario: Quillihuyo, Pampajasi, Ticata;



c) Ayllu Taypihata. Estancia o Pueblo Originario: Morocarca, Ayca, Chiñaya, Hancouma;



d) Ayllu Hilacata. Estancia o Pueblo Originario: Cancanani, Chiluni, Callimani, Quellauyu



Ahora bien, toda esta descripción no tendría sentido si los pueblos y naciones ancestrales no caminan por la ruta de la Reconstitución de sus territorios, forma de organización política, jurídica, económica y espiritual. En ese sentido esperamos que nuestro aporte sea útil.