Alerta sanitaria en Tarija tras 2 muertes súbitas

El deceso dos menores ocurrido en las últimas horas en el hospital Rubén Zelaya en Yacuiba, Tarija, en circunstancias desconocidas, provocó una alerta sanitaria por lo que se cerró pro un par de horas el centro médico por temor a contagios.



Alba Rifarachi, responsable de salud pública de Tarija, informó que el sanatorio no puede permanecer cerrado, ante esa situación dijo que se está habilitando una sala de aislamiento para las personas que presenten el mismo cuadro, a fin de que la atención sanitaria sea normal.



“La paciente que falleció hoy, ingresó ayer sin signos vitales, el segundo paciente presentaba un cuadro muy diferente a la anterior. De acuerdo con el informe, ambos fallecieron debido a una falla multiorgánica y un síndrome aséptico no especificado. Las medidas que se han activado en el hospital Rubén Zelaya, se ha habilitado una sala de aislamiento mientras no se identifique el diagnóstico”, precisó Rifarach.



De acuerdo al reporte, ambas víctimas vivian en comunidades diferentes, la primera era del Chiriomoyal y la segunda de Villa Carmen.



A lo largo del día se manejaron diferentes cifras de personas fallecidas pero en horas de la tarde, el secretario de coordinación del gobierno departamental, Waldemar Peralta confirmó a EL DEBER que se reportaron 2 decesos.



Por otro lado, se recurrió a un laboratorio especializado en la ciudad de Tarija para determinar la causa del deceso, según explicó el periodista Rafael Veliz.



Escuche el audio de la doctora Alba Rifarachi ,