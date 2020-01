Bolivia la coqueta, Alexia enseña a vivir de viaje

Arriesgarte vale la pena, pero con precaución. La idea es aprender a romper tus límites y sobre todo los prejuicios”, dice Alexia Dabdoub Quiroga con una sonrisa franca y contagiosa. Tiene 24 años pero aparenta ser una adolescente, aunque su elocuencia al hablar delata que es una mujer íntegra, preparada y con una década de amor por la actuación y los viajes. “Siempre quise estudiar actuación, porque quería ser actriz y así viajar por el mundo”, repite con el ímpetu de su juventud y esa arrolladora personalidad con la que transmite sus sueños que ya han empezado a tomar forma.



La raptamos de un ensayo de teatro para que cuente cómo se convirtió en una bloguera de viajes. Llegó a un café del centro de la ciudad toda de negro, -así nos vestimos para los ensayos- dice. A su hermoso rostro no le hace falta ni una gota de maquillaje. Lo sabe, así que se pasea muy natural. Ensaya casi doce horas al día, porque tiene dos proyectos teatrales en puerta. “Esta temporada estoy entre el teatro y los viajes, es lo que quiero hacer siempre, me he reencontrado conmigo misma viajando sola y me he enamorado de Bolivia conociéndola a pie y por carretera”.

Comienza a tomar fuerza su página en Facebook llamada Bolivia la coqueta, en la que muestra sus viajes por el país con nuevos destinos y por otros sitios del orbe por donde ha paseado mientras escribe las crónicas de viaje que encandilan a sus seguidores. Próximamente estrenará su pagina oficial Bolivialacoqueta.com. Es la influencer de viajes cruceña más joven .



El blog es fruto de las ganas de promocionar Bolivia y contagiar ese deseo de conocerlo. Se aventuró por el parque Amboró en una expedición, se internó en las minas potosinas durante las frías noches altiplánicas y surgieron ideas acerca de abrir rutas asequibles con buenos precios y crónicas de viajes para la unidad de turismo receptivo Olympus Extreme.

Acaba de dictar un taller dirigido a mujeres sobre cómo viajar sola y como local, les ha dado herramientas como aplicaciones digitales y muchos consejos para viajar con precaución.

Así empezó la aventura

Conoció sus dos pasiones casi en simultáneo, el teatro y los viajes, cuando estuvo de intercambio en Sicilia, Italia a los 15 años. A pesar del contraste cultural y algunas privaciones que vivió en la ciudad de Bagheria, donde le tocó vivir por un año, aprendió el idioma y a valorar lo que le ofrecía la naturaleza y aprovechó para recorrer la isla y sus alrededores. Ese fue el primer paso. Hizo teatro paralelamente a sus actividades estudiantiles y forjó su carácter.



Regresó a Bolivia a concluir el bachillerato y nuevamente salió, esta vez fue Estados Unidos, exactamente el estado de Texas el que la cobijó por cinco años, emprendió la carrera de Economía y Relaciones Internacionales; un contratiempo con la visa de trabajo le impidió quedarse en el país del norte y regresó a su tierra natal. “Después de nueve años en el extranjero (viví tres años en Japón con mis padres, uno en Italia y cinco en USA) me sentí foránea en mi propio país”.



Descubrió que era una desconocida en casa, estaba desentendida de Bolivia y de Santa Cruz, se sentía foránea porque no conocía su país. Ya había viajado por diferentes lugares del mundo, Asia, diferentes lugares de Sudamérica, Norteamérica, Europa, y nunca en la tierra de sus ancestros. Empezó a viajar y sintió una conexión inexplicable con las maravillas de nuestra tierra y se reencontró así misma con una brújula en la mano.

En paralelo

El año pasado aprobó un casting para interpretar a una mujer de 33 años en una serie que trata del tráfico de mujeres y fue filmada en diferentes lugares de La Paz y El Alto, y esa fue su primera producción boliviana, es una producción de nueve capítulos con grandes actores que planea ser proyectada en Netflix. Casi enseguida filmó la película Bárbara, dirigida por Pedro Gutiérrez, en ella interpreta a una joven de 16 años que vive en el barrio cruceño Pampa de la Isla (trata sobre migración, violencia y corrupción), está es post producción y pretenden estrenarla en octubre.



“Estoy feliz, irradio felicidad haciendo lo que me gusta, no paro de sonreír, actúo y estoy conociendo mi país, hago senda para que otros me sigan”. Y se va volando a seguir haciendo lo que la vuelve loca, actuar