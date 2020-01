No hubo explosión a bordo del avión ruso siniestrado

El análisis de las cajas negras del avión ruso que se estrelló el domingo en el mar Negro señala "que no hubo explosión" a bordo, indicó este jueves un responsable del ejército ruso, sin descartar la hipótesis terrorista.

"No hubo explosión a bordo", declaró ante la prensa el general Serguei Bainetov, director del servicio de seguridad aérea de la aviación rusa. "Pero un acto terrorista no tiene por que ser una explosión, no excluimos" esa hipótesis, añadió, recalcando que un atentado podía ser causado por una "acción mecánica".