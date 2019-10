ProMayor y ‘llanteros’ marchan hacia el Concejo

Los propietarios ProMayor, comercial contiguo a la feria Barrio Lindo, y los "llanteros" de la avenida San Aurelio, protagonizaron este lunes dos marchas paralelas. Ambos grupos están en desacuerdo con las normas de reordenamiento dictaminadas por la comuna cruceña.



Los comerciantes de ProMayor dirigieron su protesta al Concejo Municipal de Santa Cruz, mientras que el segundo grupo, después de la plaza 24 de Septiembre, marchó hacia la Intendencia municipal.



Los gremialistas gritaban a "voz en cuello" que se revise la ley que autoriza a los "mañaneros" a instalar sus puestos de venta en los pasillos y parqueos del centro comercial que ellos son propietarios.



Esto te puede interesar: ‘Mañaneros’ sacan provecho al 4.º anillo ,

"No podemos aceptar esa imposición. Nosotros pagamos impuestos mientras que ellos (informales) quieren vender de fora gratis en un lugar en el que no han invertido ni un solo peso", decía Franz Vargas,

comerciante de ProMayor mientras era secundado por sus compañeros que gritaban consignas en contra de la ley de servidumbre, promulgada la semana pasada por el gobierno municipal.



Mientras tanto, un contingente de guardias municipales resguardaba de forma cautelosa el edificio, pero desde el interior del mismo. Esto para evitar enfrentamientos en las calles.



Acusados de alquilar pasillos



El secretario de Defensa Ciudadana, José Negrete, este lunes –en contacto con Red Uno– acusó a los de ProMayor de alquilar y vender pasillos y parqueos. “Ellos se oponen (al cumplimiento de la ley) porque lucran alquilando y vendiendo los parqueos y las áreas de dominios públicos”, sostuvo.



“Tenemos recibos de que ellos alquilan las aceras y las calzadas para otros comerciantes”, agregó el funcionario municipal. En ese sentido, la Alcaldía está abocada a que se cumpla la ley y la Secretaría de Defensa Ciudadana, será el ente ejecutar, señaló.



Indicó que la comuna no dará un paso atrás en esta decisión, anticipando que la marcha de protesta de este gremio realiza este lunes no surtirá ningún efecto.



También puedes leer: Atrincherados contra el ingreso de ‘mañaneros’ ,

Llanteros quieren quedarse



Por su lado, el grupo de vendedores de llantas que fue retirado la semana pasada de la avenida San Aurelio y quinto anillo, marchó hasta las oficinas de la Intendencia en la exTerminal para pedir una audiencia con los concejales a quienes, decían, quieren explicar sus razones para quedarse en el lugar.



Se espera que en las próximas horas se dé un encuentro entre ambas partes, pero aún esto no está confirmado aún.