Redes sociales ayudan a buscar desaparecidos

Las redes sociales juegan un rol muy importante en la búsqueda de desaparecidos por el terremoto en Ecuador. Las cifras oficiales dicen que hay 130 desaparecidos, pero hay una serie de reportes que hacen presumir que la cifra puede ser mayor.



La página web People Locator, avalada por el Ministerio de Interior y que se alimenta de la ciudadanía, indica que se desconoce el paradero de más de 2.200 personas.



Con la etiqueta #DesaparecidosEC en Twitter hay varias fotos colgadas, pero es tal la confusión que ahora hay pedidos para que la gente actualice la información con otra: #EncontradosEC.



En Facebook pasa igual y muchos dicen que sus familiares ya han aparecido o han sido hallados muertos, pero no lo han publicado .

Uno de los casos más compartidos en redes fue el de una familia de cuatro miembros que había ido de Quito a Pedernales a pasar el fin de semana y lo último que hicieron, un par de horas antes del sismo, fue colgar una foto de sus felices vacaciones en Facebook.



Esta foto recorrió las redes sociales, pero sus familiares ya los hallaron debajo de las lozas del Hotel Royal de Pedernales. Ellos habían estado alojados en el segundo piso y llegar hasta allí tomó varios días.



Google también se ha unido a la búsqueda a través de People Finder para el terremoto en Ecuador, que ya tiene más de 3.200 registros. Aquí se despliegan dos ventanas: “Estoy buscando a alguien” o “Tengo información sobre alguien”. Esta aplicación se enlaza con la plataforma del Ministerio de Interior que seguirá activa durante unas tres semanas más.



Los datos de desaparecidos que maneja la Policía son menores, mientras que también existe el reporte de las embajadas y asociaciones de extranjeros. Según estas entidades hay 16 argentinos, 97 colombianos y seis cubanos por localizar.



Los medios de comunicación también se han unido a la campaña. El periódico El Telégrafo tiene una aplicación para ingresar datos y foto de los desaparecidos y hay más de 50 registros y El Universo tiene un buscador de personas activado.



La familia de Eugenio Véliz, de 55 años, puso su anuncio en El Telégrafo, pero no ha recibido mayor información. Esta persona estaba en Pedernales y lo único que saben es que se marchó al campo antes del sismo. Su familia está en Riobamba y por sus trabajos no han podido ir a la costa a buscarlo. “Nos dicen unos primos que en el centro no estaba y creen que está bien”, dice un sobrino.