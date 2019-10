Gobierno ratifica firma con china Beijing Urban

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, con motivo de la presentación del proyecto aeroportuario Viru Viru-HUB, en La Paz, informó de que el 27 de abril el Gobierno y la empresa china Beijing Urban Construction Co. Ltd. formalizaron la firma del proyecto Diseño y construcción de la megaobra que demandará una inversión de $us 300,2 millones.



Según el ministro, la construcción se iniciará a fin de año, luego que Eximbank apruebe el desembolso de los recursos. Cabe recordar que el proyecto estructural incluye cuatro etapas a ejecutarse en 96 meses.



En las últimos días, la empresa Beijing Urban Construction Group Co expresó sus felicitaciones al Estado boliviano, mediante una solicitada, por el trabajo que emprende para el desarrollo del país.