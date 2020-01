Reymi ve precipitada la decisión sobre el TAM

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, calificó de precipitada la decisión de suspender los vuelos del Transporte Aéreo Militar (TAM) por incumplir los "procedimientos de vigilancia de seguridad operacional".Aseguró que las operaciones seguirán con total normalidad, porque los procedimientos militares de seguridad son más estrictos que los civiles. "La prueba está en que el presidente vuela en un avión piloteado por militares, cuyo mantenimiento es hecho por técnicos militares", diijo."El TAM no es LaMia. El TAM no piensa en lucrar. Primero está la seguridad de los pasajeros", insistió.El proceso de adecuación del TAM consiste en la conversión a empresa pública militar, lo que le permitirá seguir transportando pasajeros civiles, explicó el ministro. Ese proceso debe concluir el 31 de este mes."El único que tiene facultades para suspender las operaciones militares es el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana o el ministro de Defensa, el TAM seguirá volando, mientras no haya una decisión del Ministerio de Defensa o una decisión del presidente", manifestó en entrevista con EL DEBER.La autoridad sostuvo que la decisión "no tiene un sustento técnico" y dijo que tenían hasta el 31 de diciembre para readecuar sus servicios. "Nos parece una decisión precipitada, no sé por qué se toma, mañana debía haber una reunión", agregó el titular de ese despacho.Detalló que en reuniones con el Ministerio de Obras Públicas se avanzó sobre el proceso para convertir en una línea comercial al TAM. "No hemos sido notificados, por tanto el TAM seguirá volando porque no hemos instruido la suspensión de operaciones", aseveró.Resaltó que las rutas que cumplen son únicas, en el caso de ir al Sur y oriente del país, llevando entre 400.000 a 500.000 personas por año. "Hemos estado coordinando, teníamos una reunión mañana, pero no sabíamos nada de esta decisión", complementó.Ferreira explicó que "la línea más segura del país es el TAM, su equipo de pilotos es profesional. Este tipo de medidas abruptas puede dar la imagen de que no hay seguridad, pero no es así. Estamos de acuerdo de que el TAM se convierta en una línea estatal"Finalmente, sostuvo que quizá pueda haber una pausa en caso no se cumplan los requisitos para la readecuación. "Quién usa los servicios del TAM debe estar seguro de que se cumplen todas las normas de la aviación. El TAM no tiene nada que ver con LaMia, cuál será el nerviosismo que habrá desatado ese accidente, eso no lo sé", concluyó.